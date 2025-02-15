Bursa'da tefeci operasyonu: 11 şüpheli tutuklandı

Yayınlanma: 15.02.2025 - 17:45

Güncelleme: 15.02.2025 - 17:59

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü Mali Suçlar Büro Amirliği ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen tefecilik soruşturması kapsamında harekete geçti. Faiz karşılığı borç vererek mağdurları araç ve tapu devirleriyle borçlandıran 13 şüpheli tespit edildi.

Polis ekipleri, Bursa merkezli iki ilde eş zamanlı operasyon düzenledi. Şüpheliler adreslerinde yakalanarak gözaltına alındı. Yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, çok sayıda fişek, mağdurlara ait çek ve senetler ile borç kayıtlarının bulunduğu listeler ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan 13 kişiden 11’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Şüpheliler hakkında “tefecilik” ve “suç örgütü kurma” suçlamalarıyla soruşturma sürüyor.