Bursa’da tehlikeli taşımacılık kamerada...

Bursa’da bir nakliye firması yaptığı taşımacılıkla görenleri hayrete düşürdü. Düzensiz ve aşırı yüklediği eşyalar ile şehir içinde trafiğe çıkan sürücü kimseyi düşünmeden kilometrelerce seyir etti.

İHA
Yayınlanma: 29.07.2024 - 09:21
Bursa’da tehlikeli taşımacılık kamerada...
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Merkez, Osmangazi ilçesi İzmir Yolu Caddesi Nilüfer istikametine seyir halindeki nakliye firmasına ait kamyon, ev eşyası dolu yükle kilometrelerce ilerledi.

Eşyaların düzensiz yüklediği araç şehir içinde trafiğe çıkıp kilometrelerce seyir etti.

 

Sürücünün umursamaz halleri trafikteki diğer sürücüleri şaşkına çevirirken, araç bir süre sonra ara sokaklara girdi.


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