Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma

Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz Yolu üzerinde hafriyat kamyonuyla otomobilin tehlikeli inatlaşması kameraya yansıdı.

DHA
Yayınlanma: 26.07.2024 - 10:17
Eyüpsultan'da hafriyat kamyonuyla tehlikeli inatlaşma
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Olay, dün gece saatlerinde Eyüpsultan Hasdal Kemerburgaz Yolu Göktürk istikametinde meydana geldi.

Seyir halindeki hafriyat kamyonunun şoförü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme nedeniyle tartışma yaşandı.

Otomobil sürücüsü ve hafriyat kamyonunun şoförü trafikte bir süre inatlaştı. Sağa kıran otomobil, hafriyat kamyonuna çarptı.

Tehlikeli anları trafikteki başka bir sürücü cep telefonu kamerasıyla görüntüleyerek polise şikayette bulundu.


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