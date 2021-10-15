Bursa'da tekstil fabrikasınde yangın
Bursa'nın Kestel ilçesinde bulunan tekstil fabrikasında yangın çıktı. İtfaiye ekipleri, alevlerin söndürülmesi için çalışma başlattı.
Kestel'deki tekstil fabrikasında, öğle saatlerinde, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler, kısa sürede büyüyerek, fabrikayı sardı. Binadan yükselen dumanlar, kentin birçok noktasından görüldü.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye, AFAD ve polis ekipleri sevk edildi. Polis, çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekiplerinin söndürme çalışmaları devam ediyor.
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