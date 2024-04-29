Bursa'da tır domuza çarptı

Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:57

Güncelleme: 29.04.2024 - 10:57

Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik'ten Orhangazi'ye doğru seyir halinde olan bir tır bir önüne fırlayan domuza çarptı.

Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan domuz hayatını kaybetti.

Jandarma trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



