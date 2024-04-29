Bursa'da tır domuza çarptı

Bursa'nın İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi mezarlık içinde meydana gelen trafik kazasında tır domuza çarptı. Kaza ucuz atlatılırken, domuz hayatını kaybetti.

İHA
Yayınlanma: 29.04.2024 - 10:57
Bursa'da tır domuza çarptı
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Edinilen bilgiye göre, Bursa İznik'ten Orhangazi'ye doğru seyir halinde olan bir tır bir önüne fırlayan domuza çarptı. 

Çarpmanın etkisiyle tırın altında kalan domuz hayatını kaybetti. 

Jandarma trafikte herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.



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