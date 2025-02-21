Bursa’da ‘vali yardımcısıyım’ diyerek dolandırdı: Engelli çocuklara yardım bahanesiyle para topladı

Yayınlanma: 21.02.2025 - 13:07

Güncelleme: 21.02.2025 - 13:07

Bursa’da bir kişi, kendini vali yardımcısı veya kaymakam olarak tanıtıp esnaf ve iş insanlarını arayarak “Akülü tekerlekli sandalye alacağız, sosyal yardım yapacağız” diyerek para topladı. Bir iş insanının şüphelenerek durumu polise bildirmesi üzerine, Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

Kimliği İ.B. olarak belirlenen şüphelinin İstanbul Pendik'te yaşadığı tespit edildi. Araştırmalar sonucunda, internet üzerinden belirlediği esnaf, iş insanı ve mülki amirlerden oluşan bir veri havuzu oluşturduğu ortaya çıktı. Özellikle beton firmaları ve çeltik işletmeleri gibi sektörlerdeki iş insanlarını hedef aldığı belirlendi.

OPERASYONLA YAKALANDI

18 Şubat’ta düzenlenen operasyonda şüpheli gözaltına alınırken, dolandırıcılıkta kullandığı cep telefonu ve sim kartına el konuldu. Ele geçirilen dijital materyallerde, dolandırıcılık için özel olarak oluşturulmuş detaylı veri havuzu tespit edildi.

Çok sayıda esnaf ve iş insanını dolandırdığı belirlenen İ.B., çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.