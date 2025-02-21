'Uzlaştırma' yalanı ile dolandırıcılık! 4 ilde operasyon: 11 tutuklama

İzmir merkezli 4 ilde düzenlenen operasyonda kendilerini uzlaştırmacı avukat olarak tanıtıp, 45 kişiyi toplam 8 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlenen 16 şüpheli, gözaltına alındı. Şüphelilerden 11'i tutuklandı, 5'i adli kontrolle bırakıldı.

'Uzlaştırma' yalanı ile dolandırıcılık! 4 ilde operasyon: 11 tutuklama
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DHA
Yayınlanma: 21.02.2025 - 12:51

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, 'Sosyal medyadan kadınlarla sohbet etmişsiniz. Cinsel istismar suçundan hakkınızda dava açıldı' diyerek irtibata geçtikleri kişileri, avukat ve uzlaştırma yalanı ile dolandıran şüphelilere yönelik çalışma başlattı.

İzmir merkezli İstanbul, Rize ve Antalya'da 14 Şubat'ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 16 şüpheli yakalandı.

Şüphelilerin ev ve çağrı merkezi olarak kullandıkları 5 iş yerinde yapılan aramalarda 2 kurusıkı tabanca, suçtan elde edildiği değerlendirilen yüklü miktarda Türk lirası ve döviz, suçta kullanılan çok sayıda telefon, bilgisayar ve dijital materyal ele geçirildi.

11 KİŞİ TUTUKLANDI

Şüphelilerin 45 kişiyi toplam 8 milyon TL'nin üzerinde dolandırdıkları belirlendi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden aralarında örgüt lideri A.S.G.'nin de bulunduğu 11'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı, 5'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. 


Etiketler: #İzmir #dolandırıcılık #dolandırıcı

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