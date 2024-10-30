Bursa'da yağışlı hava kaza getirdi! Otomobil, cipe çarptı: 2 yaralı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde otomobilin cipe arkadan çarptığı kazada 2 kişi yaralandı.

Bursa'da yağışlı hava kaza getirdi! Otomobil, cipe çarptı: 2 yaralı
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DHA
Yayınlanma: 30.10.2024 - 13:36

Feci kaza, saat 12.00 sıralarında İnegöl-Alanyurt yolu Yağlı Tohumlar Kavşağı'nda meydana geldi.

Alanyurt'tan ilçe merkezine gitmekte olan Hakan G. (30) yönetimindeki 34 DG 9502 plakalı otomobil, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda Hüseyin U. (60) yönetimindeki 16 BJY 972 plakalı cipe arkadan çarptı.

Kazada otomobil sürücüsü Hakan G. ile cipteki Süheyla U. (56) yaralandı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Etiketler: #Bursa #Ambulans

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