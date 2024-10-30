Bursa'da moloz depolama alanında korkutan yangın!
Orhangazi ilçesinde bulunan moloz depolama alanında çıkan yangın, yandaki binaya da sıçradı. Yangın ekiplerin müdahalesi sonucu söndürüldü.
Bursa'da İznik Gölü sahilinde belediyeye ait moloz depolama alanı olarak kullanılan bölgede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Kısa sürede büyüyen yangın nedeniyle ilçe merkezi dumanla kaplanırken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye ve belediye ekipleri sevk edildi.
Depolama alanının yanındaki bir binaya da sıçrayan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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