Erdoğan'dan 5 kardeşin öldüğü İzmir'deki faciayla ilgili dikkat çeken açıklama: Bakanlığı eleştirdi, talimat verdi

Yayınlanma: 18.11.2024 - 16:53

Güncelleme: 18.11.2024 - 16:53

İzmir’de annelerinin hurda toplamaya giderken açtığı elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında yaşları 1 ile 5 arasında değişen 5 kardeşin hayatını kaybetmesi, Türkiye’nin yüreğini yakmıştı.

Kardeşlerin ölümünün ardından acılı anne Melisa Akcan ifadesinde topladığı hurdaların parasını almak için 18.45 sıralarında evden çıktığını, 19.05 sıralarında geri döndüğündeyse evden dumanların yükseldiğini görüp, bağırarak yardım istediğini söylemişti. Gözaltına alınan anne daha sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Öte yana bakanlığın ailenin evine 18 kez ziyaret gerçekleştirdiği bilgisine ulaşılmıştı. Anne Melisa Akcan, çocukları neden bakanlık korumasına vermediğini “Evlatlarım beni hayata bağlayan tek şeydi. Ben evlatlarımı anneme bile emanet etmek istemezdim” diyerek açıklamıştı.

Türkiye’nin yüreğini yakan olaya ilişkin AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan da bir açıklama geldi.

“BAKANLIĞIN ÇOCUKLARI ALMASI LAZIMDI”

İktidara yakın Sabah gazetesinde yer alan habere göre, 5 kardeşin acı ölümü önceki gün toplanan AKP Merkez Yürütme Kurulu’nda da konuşuldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın herkesi ağlatan olaya ilişkin “Ev desen ev değil, baraka desen baraka değil, bakanlığın çocukları alması lazımdı” dediği ifade edildi.

MYK üyelerinin de çocuğun üstün yararı kanun maddesi gereği çocukların alınması gerektiğini vurguladığı belirtildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Edinilen bilgilere göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı konuyu detaylı olarak araştırılması için özel bir ekip görevlendirerek, inceleme başlattı.

MYK ÜYESİ: ÇOCUKLARI ALMAYANLARA SORUŞTURMA YAPILMALI

Öte yandan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın sosyal yardım mekanizmasının sorgulanması gerektiği de masaya yatırıldı. MYK üyelerinden birinin “18 kez o eve girmiş ama çocukları almamış çalışanlar üzerinde soruşturma yapılmalı. Sistem o masum çocukları o evden devletin korunmasına almalıydı. Kanuni olarak çocuğun üstün yararı ilkesi var o çocuklar o evden alınmalıydı. Almayan akıllı sorgulamak lazım” dediği öğrenildi.