Bursa'da yangın çıkan evde 3 çocuk dumandan etkilendi

Bursa'nın İznik ilçesinde bir evde yangın çıktı. Çıkan yangında 3 çocuk dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.

AA
Yayınlanma: 17.07.2023 - 15:56
Bursa'da yangın çıkan evde 3 çocuk dumandan etkilendi
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Bursa'nın İznik ilçesi Eşrefzade Mahallesi'nde 3 katlı binanın giriş katındaki evde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Dumanları gören komşular durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi.

3 ÇOCUK DUMANDAN ETKİLENDİ

Olay yerine gelerek alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, anne ve babası işte olan Yağmur (4) Şirin (5) ve Yusuf Berat Tüktaş'ı (8) evden çıkarıp sağlık ekiplerine teslim etti.

Çocuklar, 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından İznik Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Şirin Tüktaş, Bursa Şehir Hastanesi'ne, Yağmur Tüktaş ise Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

Yusuf Berat Tüktaş'ın ise durumunun iyi olduğu öğrenildi.

 


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