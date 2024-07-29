Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yangın çıkan evin bodrum katında yaşayan bir kişi hayatını kaybetti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 29.07.2024 - 08:50
Bursa'da yangın çıkan evdeki kişi öldü
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Bursa'da Vatan Mahallesi 2. Vaha Sokak'taki üç katlı evin bodrum katında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Daireden dumanların çıktığını gören mahalle sakinleri durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın söndürüldükten sonra dairede yapılan incelemede, tek başına yaşadığı belirlenen Faik Yorgun (72) ölü bulundu.

Yorgun'un cenazesi, nöbetçi savcının incelemesinin ardından otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.


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