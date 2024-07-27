Yolda panik anları... Nevşehir'de seyir halindeki TIR alev alev yandı!

Yayınlanma: 27.07.2024 - 07:04

Güncelleme: 27.07.2024 - 07:06

Nevşehir-Kayseri karayolu 52’nci kilometresinde Sarıhıdır mevkisinde saat 23.00 sıralarında yangın çıktı.

Ahmet Zabut yönetimindeki 42 AVV 019 plakalı TIR, seyir halindeyken iddiaya göre fren balataların ısınması sonrası lastikleri, alev aldı. Kısa sürede büyüyen alevler TIR üzerindeki vince sıçradı.

1 SAATTE SÖNDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine olay yerine jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmasıyla söndürülen yangında TIR üzerindeki vinç kullanılamaz hale geldi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.