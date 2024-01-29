Bursa'da yangın paniği: Mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi

Bursa'da 4 katlı apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında, 3'üncü kattaki dairede mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişilik aile, dumandan etkilendi. Yangın, itfaiyenin müdahalesiyle söndürülürken, aile hastaneye kaldırıldı.

DHA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 12:17
Bursa'da yangın paniği: Mahsur kalan 2’si çocuk 4 kişi, dumandan etkilendi
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Yıldırım ilçesi Kazımkarabekir Mahallesi Kahveci Sokak'taki 4 katlı apartmanın giriş katındaki boş olan dairede, saat 10.30 sıralarında yangın çıktı. Durumu fark eden çevredekilerin ihbarıyla adrese itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Binanın 3’üncü katında mahsur kalan 4 kişilik aile ise balkona ve pencereye çıkarak kurtarılmayı bekledi.

Yangın itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesi ile söndürülürken, dumandan etkilenen 2’si çocuk, 4 kişilik aile, ilk müdahalelerinin ardında, tedbir amacıyla Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Tedaviye alınan aile bireylerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Daire kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeni araştırılıyor. 


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