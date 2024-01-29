Bursa'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde bir imalathanede çıkan yangın hasara yol açtı.

AA
Yayınlanma: 29.01.2024 - 10:12
Bursa'da yalıtım malzemesi imalathanesinde çıkan yangın kontrol altına alındı
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Yalova yolu Süpürgelik mevkisindeki yalıtım malzemesi imalathanesinde yangın çıktı. Elektrik panosundan çıktığı değerlendiren yangın kısa sürede büyüdü.

İş yeri kapalıyken içeriden duman yükseldiğini gören bekçi durumu itfaiyeye bildirdi.

Yangına Orhangazi ve Gemlik ilçesinden çok sayıda itfaiye ekibi müdahale etti. Ekipler, alevlerin, çok sayıda küçükbaş hayvanın yer aldığı iş yerinin yanındaki alana sıçramaması için büyük mücadele verdi.

İmalathane yakınlarındaki samanlar da iş yeri sahipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.

Yaklaşık bir saatlik müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.


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