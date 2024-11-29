Bursa'da yoğun sis, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinde etkisini gösteren yoğun sis, hayatı olumsuz etkiledi. Görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü.

Bursa'da yoğun sis, görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü
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DHA
Yayınlanma: 29.11.2024 - 13:35

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan yoğun sis, ilçede yaşamı olumsuz etkiledi.

Görüş mesafesinin zaman zaman 20 metreye kadar düştüğü sis nedeniyle sürücüler zor anlar yaşadı. Sis nedeniyle bazı araç sürücüleri, güvenliği sağlamak amacıyla dörtlü farlarını yakarak yavaş bir şekilde ilerlemeyi tercih ederken, bazıları ise araçlarını park ederek sisin dağılmasını bekledi. İnegöl’deki sis, trafikte aksamalara ve günlük yaşamda zorluklara neden oldu.


Etiketler: #Bursa #Sis #yoğun sis

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