Edirne'de sis etkili oldu... Görüş mesafesi düştü!
Edirne'de sis nedeniyle görüş mesafesi yer yer 50 metrenin altına düştü.
Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü kentte sabaha karşı sis çöktü.
Sis yoğunluğunu sabah saatlerinde daha da artırdı.
Görüş mesafesini yer yer 50 metrenin altına düşüren sis nedeniyle sabah trafiğinde aksaklıklar yaşandı.
Trafik ekipleri, kavşaklarda önlem aldı, sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Selimiye Camisi, Meriç ve Tunca Köprüsü başta olmak üzere kentteki birçok anıt eser siste gözden kayboldu.
Sisin öğle saatlerine kadar etkili olması bekleniyor.
Etiketler: #EDirne #Sis #görüş mesafesi
En Çok Okunan Haberler
-
- 'Ben o gün tecavüze uğramadım diye...'
- MSB'den açıklama geldi
- Saat verildi, sayı istendi
- Bakanlığın web sitesinde farklı çıktı!
- İki ilde emniyet müdürü görevden alındı
- Şirket 7 gün önce kurulmuş
- TCMB ve TBB'den açıklama
- Ay yüzeyinin altında devasa bir yapı keşfedildi
- Asya'nın özel meyvesi Erzincan'da yetişiyor!
- 'Kan, vajinal sıvı, anne sütü ve uyuşturucu...'