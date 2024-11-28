Anadolu Isuzu’nun full kataforez tesisi resmen açıldı

Yayınlanma: 28.11.2024 - 11:15

Güncelleme: 28.11.2024 - 11:15

Anadolu Isuzu yenilenmiş full kataforez tesisini hayata geçirdi. Yüksek teknolojiye sahip olması ve sektördeki en yeni ekipmanlarla donatılmış olması ile öne çıkan tesis, faaliyete başladı.

Anadolu Isuzu, en gelişmiş teknolojileri içeren full kataforez tesisi ile araçlarının yüzeyini mükemmel şekilde korumayı, kullanım ömrünü uzun kılmayı ve kalitesini güvence altına almayı hedefliyor. Otomotiv sektörü için istenebilecek en ideal kaplama çeşidi olan kataforez kaplama, başta enerji verimliliği olmak üzere sürdürülebilirlik hedeflerine de önemli katkı sağlıyor.

Tesis açılışında konuşan Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şunları söyledi:

''Full kataforez tesisi; otobüs ve midibüs ürün gruplarımızın artan üretim hacmi, müşteri beklentileri, kalite ve sağlamlık hedeflerimiz doğrultusunda önemli bir adımdı. Fabrikamızda hali hazırda ürettiğimiz ve üretebileceğimiz tüm araçların ihtiyaçlarını karşılaması bakımından 'kompakt bir tesis' olan bu yatırım, üretilebilecek her türlü ürün seçeneğini de kapsayacak şekilde tasarlandı. On iki dev proses tankın yer aldığı kaplama süreci, birbirinden farklı teknolojiye ve kabiliyete ihtiyaç duyulan otobüs gövdesi ve kamyon kabini gibi çok farklı ürünleri istenen kalitede kaplayacak şekilde dizayn edildi. Bu yönüyle Türkiye’nin en esnek ve kabiliyetli tesisi olarak öne çıkıyor.''

Kataforez kaplama ile tüm operasyon süreçlerinin kolaylaşacağının altını çizen Tuğrul Arıkan sözlerine şöyle devam etti:

“Tüm örneklerinden ayrışan bu tesis için yaptığımız inovasyon çalışmalarımız sayesinde; indirme, fırınlama, soğutma gibi operasyonlar, operatör müdahalesi olmadan gerçekleşecek. Bu teknoloji aynı zamanda çevresel sürdürülebilirlik ve enerji verimliliği konusundaki kararlılığımızı da göstermektedir.”