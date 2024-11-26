Yer: Osmaniye... Durdurulan otobüsten 4 kaçak göçmen çıktı!

Osmaniye’de polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulan otobüs içerisinde 2’si kadın 4 kaçak göçmen yakalandı.

Yer: Osmaniye... Durdurulan otobüsten 4 kaçak göçmen çıktı!
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İHA
Yayınlanma: 26.11.2024 - 14:43

İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğü ekiplerince göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlerin yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı.

Bu çerçevede, Yunus Emre Mahallesi Otogar civarında göçmen kaçakçılığının önlenmesi ve düzensiz göçmenlere yönelik yapılan uygulamada durdurulan otobüs içerisinde 2’si kadın, 4 Suriye uyruklu şahsın olduğu, şahısların resmi makamlarca verilmiş kimlik belgelerinin bulunmadığı ve ülkemize illegal yollardan giriş yaptıkları tespit edildi.

İl Göç İdaresi Müdürlüğüne götürülen yabancı uyrukluların, işlemlerinin ardından sınır dışı edildiği belirtildi.


Etiketler: #osmaniye

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