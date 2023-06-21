Bursa'da yolcu indiren servise kamyonet çarptı: 1'i ağır 4 işçi yaralı

Bursa’da işçileri taşıyan servis aracı yolcu indirdiği sırada arkadan gelen kamyonetin çarpmasıyla savruldu. 1 ağır 4 işçi yaralandı.

İHA
Yayınlanma: 21.06.2023 - 10:43
Bursa'da yolcu indiren servise kamyonet çarptı: 1'i ağır 4 işçi yaralı
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Merkez Osmangazi İlçesi Panayır Mahallesi'nde; cadde üzerinde seyir halinde olan 16 MBP 95 plakalı servis aracının sürücüsü işçileri bırakmak için yol kenarında durdu.

Bu esnada arkadan gelen 34 DH 7108 plakalı kamyonetin sürücüsü önünde duran servis aracını fark etmeyerek çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan servis, önündeki otomobile çarparak durabildi.

BİR İŞÇİNİN DURUMU AĞIR

Kazanın etkisiyle araçtan düşen M.Ö. ve 4 işçi yaralandı. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle hastaneye kaldırılan M.Ö.’nün durumu ağır olduğu öğrenilirken, mesai arkadaşlarının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Trafik ekiplerinin kazayla ilgili başlattığı tahkikat devam ediyor.


Bursa kaza

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