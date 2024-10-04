Bursa’da yumruklu ’yol verme’ kavgası!
Bursa’da sürücüler arasında yumruklu ’yol verme’ kavgası başka bir sürücü tarafından kaydedildi.
Merkez Osmangazi ilçesi Mudanya Bulvarı üzerinde iki sürücü arasında ’yol verme’ tartışması kısa sürede büyüdü.
İNİP YUMRUK ATTI
Sürücülerden biri aracından inerek tartıştığı sürücüye yumruk attı. Araya diğer sürücülerin girmesiyle taraflar sakinleştirildi.
O anlar ise kameraya yansıdı.
Etiketler: #Bursa
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