Bursa'daki 'istek parça' dehşetine CHP'li Ağbaba'dan sert tepki: 'Parayla istediğini yaptırabileceğini düşünen yeni bir maganda türü ortaya çıktı'

24 Ekim 2022 Pazartesi, 17:11

Ankara'da müzisyen Onur Şener'in 'istek şarkı çalmadığı' gerekçesiyle katledilmesinin yankıları sürerken, bir istek şarkı dehşeti de Bursa'da yaşandı.

Müzisyen Özkan Süslerer'den istek olarak çiftetelli çalmasını isteyen şahıslar, "Bir süre sonra çalacağım" demesine rağmen 44 yaşındaki 3 çocuk babasını öldüresiye darbetti. Müzisyenin 2 telefonu da kırıldı.

Söz konusu olaya, CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba'dan sert tepki geldi.

"YENİ BİR MAGANDA TÜRÜ ORTAYA ÇIKTI"

Kişisel soyal medya hesabından darbedilen Özkan Süslerer'in fotoğrafını paylaşan Ağbaba, "Para verince her istediğini yaptırabileceğini düşünen yeni bir maganda türü ortaya çıktı" dedi.

Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Müzisyen Onur Şener'in katledilmesinin ardından şimdi de Bursa'da Müzisyen Özkan Süslerer istek şarkıyı çalmadığı öldüresiye dövülmüş! Müzisyenimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

NE OLMUŞTU?

Feci olay, Mudanya ilçesinin Eşkel semtindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. İddiaya göre, mekana gelen 10 kişilik grup, o sırada sahnede olan müzisyen Özkan Süslerer'den 2. kez aynı parçayı çalmasını istedi.

Müzisyen Süslerer ise çiftetelliyi biraz vakit geçtikten sonra tekrar çalacağını belirtti. Bunun üzerine 10 kişilik grup müzisyenle sözlü olarak tartışmaya başladı, mekan çalışanları ile müşterilerinin araya girmesi sözlü tartışma sonlandırıldı.

MOLAYA ÇIKMASINI BEKLEDİLER

Saldırganlar sahnedeki çalışanların bir süre molaya çıkmasını bekledi. Bu esnada Özkan Süslerer'in molaya çıktığını gören 10 kişi arka bahçede yakaladığı müzisyeni öldüresiye darbetti.

Olayı gören mekân çalışanları kavgayı tekrar ayırırken, durumu 112 Acil Çağrı Merkez'ine bildirdi.

"10 KİŞİ BANA PUSU KURDULAR"

İhbar üzerine gelen sağlık görevlileri kaburgası kırılan ve yüzü tanınmayacak hâle gelen Süslerer'i hastaneye sevk ederken, jandarma ekipleri yaşanan olayla ilgili tahkikat başlattı.

Ölümden döndüğünü belirten 3 çocuk babası müzisyen Süslerer, "Oyun havası çalıyorduk. Yaklaşık 10 dakika sonra sanatçının gelmesiyle müziğe ara verdik. Daha sonra yanıma sahnede oyun oynayan müşterilerden biri geldi ve bana aynı parçayı bir kez daha çalmamı söyledi. Tekrar çiftetelli çalmamı istediler. Ben de bir müddet sonra tekrar çalacağımı belirttim. Ardından benimle küfürlü konuşmaya başladı. Ben yine sabırlı davranıp bir şey demedim. Sonra bu 10 kişi bana pusu kurdular. Mola yapmamı beklemişler. Mola yapmak için arka bahçeye çıkınca bir anda darp etmeye başladılar. Bir türlü kaçamadım. Kaburgamda kırık ve omzumda çıkık oluştu. 3 gündür işe gidemiyorum. Bu kişilerden şikayetçiyim. 2 telefonum da kırıldı" diye konuştu.

Jandarma ekipleri güvenlik kamerasından tespit ettiği zanlıları yakalamak için çalışma başlattı.