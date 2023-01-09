TÜİK’in Ulusal Hesaplar Daire Başkanı görevden alındı

Yayınlanma: 09.01.2023 - 14:26

Güncelleme: 09.01.2023 - 14:26

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), konuya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, kıdemli bir yetkiliyi görevden aldı. Görevden alma, beklenti altı açıklanan üçüncü çeyrek büyüme verisinin ardından gerçekleşti.

Bloomberg'ten Beril Akman'ın haberine göre, kaynaklar, Ulusal Hesaplar Daire Başkanı Cihat Erce İşbaşar’ın geçen ay bu görevden alınarak, Uluslararası Ticaret İstatistikleri Daire Başkanlığı’na atandığı bilgisini verdi. İşbaşar konu hakkında yorum yapmadı. TÜİK’e yorum talepleri konusunda ilk aşamada ulaşılamadı. Türkiye ekonomisi tüketimde ikinci çeyreğe göre kısıtlı kalan artış ve dış talepteki azalmanın etkisiyle üçüncü çeyrekte yüzde 3,9 oranında büyüdü. Beklentinin altındaki bu oran, 2020 ikinci çeyrekten bu yana en düşük seviye oldu.

Bazı ekonomistler ile muhalefet partileri TÜİK istatistiklerinin gerçeği yansıtmadığı ve şeffaf olmadığı eleştirisini yapıyor. 2022’de enflasyon istatistikleri kapsamında yayımladığı bazı verileri duyurmayı bırakan TÜİK hakkında şeffaflık tartışmaları ile bir kez daha alevlenmişti. Kurumda enflasyon ile ilişkili bölümlerde dikkat çeken ayrılıklar da yaşanmıştı. Mayıs ayının sonlarında da uzun yıllar kurumun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı yapan Cem Baş ve Bloomberg’e bilgi veren kaynaklara göre, Türkiye İstatistik Kurumu’nun Fiyat İstatistikleri Daire Başkanlığı altında yer alan Tüketici Fiyatları Grup Başkanı Mustafa Teke görevlerinden ayrılmıştı.

Geçen hafta Bloomberg HT-Habertürk ortak yayınına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, TÜİK’e yönelik eleştiri ve iddialara değinerek şunları söyledi: "Kurumlarımıza haksızlık yapıyoruz. Onları el üstünde tutmalıyız. TÜİK 4 bin çalışanı ile her ay binlerce veri derliyor, tüm süreçler denetleniyor. TÜİK şeffaf bir kurum. TÜİK verilerine müdahale etme imkanı bulunmuyor. Diğer tarafta sayıları çift haneli olmayan birileri çıkıp enflasyon verisi açıklıyor. Bunu kamuoyunun takdirine bırakıyorum. Bu tür rakamlarla hiç kimse kendi kafasına göre rakam açıklayamaz."