MHP Genel Merkezi, Bursa il yönetimini görevden aldı!

MHP Genel Merkezi, 5 yıldır görevde bulunan Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ile yönetimini görevden aldı. Kalkancı’nın yerine 14 Mayıs'ta 2. Bölge ikinci sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği ifade ediliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 03.08.2023 - 10:02
MHP Genel Merkezi, Bursa il yönetimini görevden aldı!
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Bursa’da 5 yıldır MHP İl Başkanlığı görevini yürüten Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.

Bursa’da Bugün gazetesinin aktardığına göre; Kalkancı’nın yerine 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde 2. Bölge ikinci sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği belirtiliyor.

Kulislerde; atama ile göreve gelmesi beklenen Tekin’in, kongrede aday olup seçimle iş başına geleceği konuşuluyor.


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