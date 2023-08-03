MHP Genel Merkezi, Bursa il yönetimini görevden aldı!
MHP Genel Merkezi, 5 yıldır görevde bulunan Bursa il Başkanı Cihangir Kalkancı ile yönetimini görevden aldı. Kalkancı’nın yerine 14 Mayıs'ta 2. Bölge ikinci sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği ifade ediliyor.
Bursa’da 5 yıldır MHP İl Başkanlığı görevini yürüten Cihangir Kalkancı, yönetimi ile birlikte MHP Genel Merkezi’nin kararı ile görevden alındı.
Bursa’da Bugün gazetesinin aktardığına göre; Kalkancı’nın yerine 14 Mayıs'taki 28. Dönem Milletvekili Seçimi'nde 2. Bölge ikinci sıra adayı Muhammet Tekin’in geleceği belirtiliyor.
Kulislerde; atama ile göreve gelmesi beklenen Tekin’in, kongrede aday olup seçimle iş başına geleceği konuşuluyor.
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