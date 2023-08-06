Bursa'da panik anları... Evin bahçesinde çıkan yangın işyerine sıçradı
Bursa'da bir evin bahçede toplanan geri dönüşüm malzemelerinin tutuşmasıyla çıkan yangın, bitişikte bulunan oto tamirhanesine sıçradı. İtfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesiyle yangın söndürülürken, tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi, dumandan etkilenen 3 kişi ise olay yerinde tedavi edildi.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gece saat 02.00 sıralarında bir evin bahçesinde yangın çıktı. Bahçede bir bölgede toplanılan plastik, karton ve lastik gibi geri dönüşüm malzemeleri, henüz bilmeyen bir nedenle yanmaya başladı.
İŞYERİNE SIÇRADI
Kısa sürede büyüyen yangın, bahçenin yanında bulunan 6 katlı binanın giriş katındaki oto tamirhanesine sıçradı. Alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çıkan yangın itfaiye ekiplerinin yarım saat süren müdahalesinin ardından söndürüldü.
Yangında tamirhanede bulunan bir otomobilde maddi hasar meydana geldi.
3 KİŞİ DUMANDAN ETKİLENDİ
Öte yandan dumandan etkilenen 3 kişi olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.
Polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
En Çok Okunan Haberler
-
- Sakine Garipoğlu'nun 'paylaşımı' tartışma yarattı
- 'Tabanı heyecanlandıracak bir açıklama...'
- Sarıyer'de yol çöktü! Binalar tahliye edildi
- Metin Akpınar en beğendiği 2 oyuncuyu açıkladı
- Şimşek'ten TÜİK Başkanı'na telefon!
- Ünlü YouTuber 32 yerinden bıçaklandı
- Görülmemiş 'türbülans' vurgunu
- Uzmanlar açıkladı: Ne kadar su içmeliyiz?
- Vali Gül'den 'Esenyurt' açıklaması
- 'Sizden tek isteğim...'