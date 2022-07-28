Bursa'nın ilçeleri! Bursa'nın kaç ilçesi var? Bursa'nın ilçe nüfusları kaç? Bursa ilçe belediyeleri hangi partiden?

28 Temmuz 2022 Perşembe, 14:21
<p>Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa, 2021 itibarıyla 3.139.744 nüfusa sahiptir.</p> <p>2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. </p> <p>Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır.</p>

Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa, 2021 itibarıyla 3.139.744 nüfusa sahiptir.

2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır. 

Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır.

<p>Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır.</p> <p>Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir.</p>

Bursa'da en çok Osmanlı İmparatorluğu'nun kuruluş dönemine ait tarihî eserlerin bulunmasının sebebi ise, Bursa'nın Osmanlı Devleti'nin ilk başkenti olmasıdır.

Bursa, sanayi istatistiklerine göre Türkiye'nin en büyük sanayi kenti ve otomotiv üretim merkezidir.

<p><strong>OSMANGAZİ</strong></p> <p>Bursa’nın en kalabalık ve metropol ilçesi olarak dikkat çeken Osmangazi, Bursa’nın merkezidir. Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’den adını alan Osmangazi’nin en bilinen yönlerinden biri olarak Uludağ gözler önündedir.</p> <p>İlçenin nüfusu, 881.459 kişiden oluşmaktadır. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Mustafa Dündar'dır.</p>

OSMANGAZİ

Bursa’nın en kalabalık ve metropol ilçesi olarak dikkat çeken Osmangazi, Bursa’nın merkezidir. Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’den adını alan Osmangazi’nin en bilinen yönlerinden biri olarak Uludağ gözler önündedir.

İlçenin nüfusu, 881.459 kişiden oluşmaktadır. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Mustafa Dündar'dır.

<p><strong>NİLÜFER</strong></p> <p>Nilüfer ilçesinin adı, Orhan Gazi'nin eşi "<strong>Nilüfer Hatun</strong>"dan gelmektedir. Haziran 2016'da Avrupa'da bulunan yaklaşık 27.000 belediye arasından 12 belediyeye Avrupa Konseyi tarafından verilen '<strong>Avrupa Diploması</strong>'nı almıştır.</p> <p>Nüfusu, 484.832 kişiden oluşmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'dir.</p>

NİLÜFER

Nilüfer ilçesinin adı, Orhan Gazi'nin eşi "Nilüfer Hatun"dan gelmektedir. Haziran 2016'da Avrupa'da bulunan yaklaşık 27.000 belediye arasından 12 belediyeye Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Diploması'nı almıştır.

Nüfusu, 484.832 kişiden oluşmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'dir.

<p><strong>BÜYÜKORHAN</strong></p> <p>Büyükorhan ilçesi, 1987 yılında ilçe olmuştur ve Bursa’nın il merkezine de uzak bir konumda yer almaktadır. Büyükorhan ilçesinin en ilgi çekici özelliklerinden biri olarak doğal güzellikleri görülebilir. </p> <p>Nüfusu 9.485'tür. İlçe belediye başkanı, AKP'li Ahmet Korkmaz'dır.</p>

BÜYÜKORHAN

Büyükorhan ilçesi, 1987 yılında ilçe olmuştur ve Bursa’nın il merkezine de uzak bir konumda yer almaktadır. Büyükorhan ilçesinin en ilgi çekici özelliklerinden biri olarak doğal güzellikleri görülebilir. 

Nüfusu 9.485'tür. İlçe belediye başkanı, AKP'li Ahmet Korkmaz'dır.

<p><strong>YILDIRIM</strong></p> <p>Yıldırım, Bursa'nın merkezinde Osmangazi'den sonra en büyük ve metropol ilçesidir. Bursa’nın merkezinde 18 Haziran 1987 gün ve 3391 sayılı kanunla kuruldu.</p> <p>Yıldırım ilçesi, Uludağ’ın eteklerine kurulan bir ilçedir. İlçe nüfusu 657.176'dır. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Oktay Yılmaz'dır.</p>

YILDIRIM

Yıldırım, Bursa'nın merkezinde Osmangazi'den sonra en büyük ve metropol ilçesidir. Bursa’nın merkezinde 18 Haziran 1987 gün ve 3391 sayılı kanunla kuruldu.

Yıldırım ilçesi, Uludağ’ın eteklerine kurulan bir ilçedir. İlçe nüfusu 657.176'dır. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Oktay Yılmaz'dır.

<p><strong>GEMLİK</strong></p> <p>Bursa’nın turistik ilçelerinden biri olan Gemlik, Marmara Denizi ile komşu ilçelerden biridir.</p> <p>İl merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede yer alan Gemlik, yılın yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.</p> <p>İlçenin nüfusu, 115.404'tür. İlçe belediye başkanı ise CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'dır.</p>

GEMLİK

Bursa’nın turistik ilçelerinden biri olan Gemlik, Marmara Denizi ile komşu ilçelerden biridir.

İl merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede yer alan Gemlik, yılın yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.

İlçenin nüfusu, 115.404'tür. İlçe belediye başkanı ise CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'dır.

<p><strong>GÜRSU</strong></p> <p>Bursa il merkezine yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan Gürsu ilçesinin komşuları Gemlik, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleridir. </p> <p>İlçenin nüfusu, 96.985 kişiden oluşmaktadır. Gürsu Belediye Başkanı ise AKP'li Mustafa Işık'tır.</p>

GÜRSU

Bursa il merkezine yalnızca 12 kilometre mesafede bulunan Gürsu ilçesinin komşuları Gemlik, Kestel, Yıldırım ve Osmangazi ilçeleridir. 

İlçenin nüfusu, 96.985 kişiden oluşmaktadır. Gürsu Belediye Başkanı ise AKP'li Mustafa Işık'tır.

<p><strong>HARMANCIK</strong></p> <p>Harmancık, Bursa'nın nüfus bakımından en küçük ilçesidir, Uludağ’ın güneyinde yer alır.</p> <p>İlçenin nüfusu 6.145 iken, belediye başkanı AKP'li Yılmaz Ataş'tır.</p>

HARMANCIK

Harmancık, Bursa'nın nüfus bakımından en küçük ilçesidir, Uludağ’ın güneyinde yer alır.

İlçenin nüfusu 6.145 iken, belediye başkanı AKP'li Yılmaz Ataş'tır.

<p><strong>İNEGÖL</strong></p> <p>Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini gösteren İnegöl, Bursa il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafededir.</p> <p>Büyük bir yüzölçümüne sahip olan İnegöl’ün en önemli yerlerinden biri olarak Oylat Kaplıcaları gösterilmektedir.</p> <p>İlçe belediye başkanlığına 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday gösterilen Alper Taban, belediye başkanı olarak seçilmiştir. İlçenin nüfusu ise, 281.384'tür.</p>

İNEGÖL

Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini gösteren İnegöl, Bursa il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafededir.

Büyük bir yüzölçümüne sahip olan İnegöl’ün en önemli yerlerinden biri olarak Oylat Kaplıcaları gösterilmektedir.

İlçe belediye başkanlığına 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday gösterilen Alper Taban, belediye başkanı olarak seçilmiştir. İlçenin nüfusu ise, 281.384'tür.

<p><strong>İZNİK</strong></p> <p>Bursa il merkezine 75 kilometre mesafede bulunan İznik, Bursa’nın en ilgi çekici yerlerinden biridir. Ayrıca ilçe, Bursa’nın kuzeydoğu ucunda yer almaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 44.102 kişidir.</p> <p>İlçenin belediye başkanı ise AKP'li Kağan Mehmet Usta'dır.</p>

İZNİK

Bursa il merkezine 75 kilometre mesafede bulunan İznik, Bursa’nın en ilgi çekici yerlerinden biridir. Ayrıca ilçe, Bursa’nın kuzeydoğu ucunda yer almaktadır. 2020 yılı TÜİK verilerine göre nüfusu 44.102 kişidir.

İlçenin belediye başkanı ise AKP'li Kağan Mehmet Usta'dır.

<p><strong>KARACABEY</strong></p> <p>Şehrin batı kısımlarında yer alan ve Bursa’nın en büyük beşinci ilçesi olan Karacabey, il merkezine yaklaşık olarak 70 kilometre mesafede yer almaktadır.</p> <p>Nüfus Bakımından, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Orhangazi'den sonra Bursa'nın 5. Büyük ilçesidir. İlçenin nüfusu 84.666'dır. Karacabey Belediye Başkanı ise AKP'li Ali Özkan'dır.</p>

KARACABEY

Şehrin batı kısımlarında yer alan ve Bursa’nın en büyük beşinci ilçesi olan Karacabey, il merkezine yaklaşık olarak 70 kilometre mesafede yer almaktadır.

Nüfus Bakımından, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Orhangazi'den sonra Bursa'nın 5. Büyük ilçesidir. İlçenin nüfusu 84.666'dır. Karacabey Belediye Başkanı ise AKP'li Ali Özkan'dır.

<p><strong>KELES</strong></p> <p>Bursa’nın küçük ilçelerinden biri olan Keles, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafede bulunmaktadır.</p> <p>İlçe halkının büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım ürünleri içerisinde en önemli gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, tütün, nohut, anason gibi ürünler oluşturmaktadır.  Keles nüfusu, 11.499 iken, ilçenin belediye başkanı AKP'li Mehmet Keskin'dir.</p>

KELES

Bursa’nın küçük ilçelerinden biri olan Keles, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafede bulunmaktadır.

İlçe halkının büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım ürünleri içerisinde en önemli gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, tütün, nohut, anason gibi ürünler oluşturmaktadır.  Keles nüfusu, 11.499 iken, ilçenin belediye başkanı AKP'li Mehmet Keskin'dir.

<p><strong>KESTEL</strong></p> <p>Kestel, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile beraber Bursa merkezi oluşturur.</p> <p>Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır kalesi olması nedeniyle, Latin dilinde Kalecik anlamına gelen Kastel (Castel) ismini almış, ilçenin 1306 yılında Dimboz Muharebesi'nin ardından Osmanlılar'ın eline geçmesi ile ismi Kestel olmuştur. </p> <p>İlçenin nüfusu 2020 genel nüfus sayımına göre 70.865'tir. Belediye başkanı ise AKP'li Önder Tanır'dır.</p>

KESTEL

Kestel, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile beraber Bursa merkezi oluşturur.

Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır kalesi olması nedeniyle, Latin dilinde Kalecik anlamına gelen Kastel (Castel) ismini almış, ilçenin 1306 yılında Dimboz Muharebesi'nin ardından Osmanlılar'ın eline geçmesi ile ismi Kestel olmuştur. 

İlçenin nüfusu 2020 genel nüfus sayımına göre 70.865'tir. Belediye başkanı ise AKP'li Önder Tanır'dır.

<p><strong>MUDANYA</strong></p> <p>Bursa’nın yaz turizmi açısından belki de en önemli ilçesi olan Mudanya, il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıktadır. </p> <p>Marmara Denizi kıyısında Bursa iline bağlı ilçe, 102.523 nüfusludur.</p> <p>İlçenin belediye başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'dır.</p>

MUDANYA

Bursa’nın yaz turizmi açısından belki de en önemli ilçesi olan Mudanya, il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre uzaklıktadır. 

Marmara Denizi kıyısında Bursa iline bağlı ilçe, 102.523 nüfusludur.

İlçenin belediye başkanı CHP'li Hayri Türkyılmaz'dır.

<p><strong>MUSTAFAKEMALPAŞA</strong></p> <p>Bursa il merkezine yaklaşık olarak 75 kilometre mesafede yer alan Mustafakemalpaşa ilçesi, Türkiye’nin ismi en uzun ilçesi olma özelliğini göstermektedir.</p> <p>İlçe 101.820 nüfusludur. Belediye başkanı ise AKP'li Mehmet Kanar'dır.</p>

MUSTAFAKEMALPAŞA

Bursa il merkezine yaklaşık olarak 75 kilometre mesafede yer alan Mustafakemalpaşa ilçesi, Türkiye’nin ismi en uzun ilçesi olma özelliğini göstermektedir.

İlçe 101.820 nüfusludur. Belediye başkanı ise AKP'li Mehmet Kanar'dır.

<p><strong>ORHANELİ</strong></p> <p>Bursa’nın yüzölçümü açısından büyük ilçelerinden biri olan Orhaneli, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafededir. </p> <p>Eski adı “Beyce” olan Orhaneli, Türkiye’nin maden yatakları açısından en zengin bölgelerinden biridir. Krom, linyit ve manyezit gibi maden yataklarının bulunduğu bu bölgede aynı zamanda birbirinden güzel ormanlar bulunmaktadır.</p> <p>İlçenin nüfusu 2020 nüfus sayımına göre 19.055 kişidir. Belediye başkanı ise AKP'li Ali Akyurt'tur.</p>

ORHANELİ

Bursa’nın yüzölçümü açısından büyük ilçelerinden biri olan Orhaneli, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafededir. 

Eski adı “Beyce” olan Orhaneli, Türkiye’nin maden yatakları açısından en zengin bölgelerinden biridir. Krom, linyit ve manyezit gibi maden yataklarının bulunduğu bu bölgede aynı zamanda birbirinden güzel ormanlar bulunmaktadır.

İlçenin nüfusu 2020 nüfus sayımına göre 19.055 kişidir. Belediye başkanı ise AKP'li Ali Akyurt'tur.

<p><strong>YENİŞEHİR</strong></p> <p>Yenişehir, Bursa ilinin bir ilçesidir. Bursa'nın doğusunda ve Bursa şehir merkezine uzaklığı 52 km'dir. Bursa'nın uluslararası havaalanı Yenişehir sınırları içindedir. Bu yüzden havaalanı "Yenişehir Havaalanı" olarak anılmaktadır.</p> <p>İlçenin nüfusu, 54.315 kişiden oluşmaktadır. Yenişehir Belediye Başkanı ise MHP'li Davut Aydın'dır.</p>

YENİŞEHİR

Yenişehir, Bursa ilinin bir ilçesidir. Bursa'nın doğusunda ve Bursa şehir merkezine uzaklığı 52 km'dir. Bursa'nın uluslararası havaalanı Yenişehir sınırları içindedir. Bu yüzden havaalanı "Yenişehir Havaalanı" olarak anılmaktadır.

İlçenin nüfusu, 54.315 kişiden oluşmaktadır. Yenişehir Belediye Başkanı ise MHP'li Davut Aydın'dır.

<p><strong>ORHANGAZİ</strong></p> <p>Orhangazi, Marmara Denizi'nin güneyinde bulunan, İznik Gölü'nün batısında yer alan Bursa ilçesidir.</p> <p>İlçenin nüfusu 2020 Genel Nüfus Sayımı'na göre 80.118'dir. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Bekir Aydın'dır.</p>

ORHANGAZİ

Orhangazi, Marmara Denizi'nin güneyinde bulunan, İznik Gölü'nün batısında yer alan Bursa ilçesidir.

İlçenin nüfusu 2020 Genel Nüfus Sayımı'na göre 80.118'dir. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Bekir Aydın'dır.

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