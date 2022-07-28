Bursa'nın ilçeleri! Bursa'nın kaç ilçesi var? Bursa'nın ilçe nüfusları kaç? Bursa ilçe belediyeleri hangi partiden?

İNEGÖL

Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini gösteren İnegöl, Bursa il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafededir.

Büyük bir yüzölçümüne sahip olan İnegöl’ün en önemli yerlerinden biri olarak Oylat Kaplıcaları gösterilmektedir.

İlçe belediye başkanlığına 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday gösterilen Alper Taban, belediye başkanı olarak seçilmiştir. İlçenin nüfusu ise, 281.384'tür.