Bursa'nın ilçeleri! Bursa'nın kaç ilçesi var? Bursa'nın ilçe nüfusları kaç? Bursa ilçe belediyeleri hangi partiden?
Türkiye'nin en kalabalık dördüncü şehri olan Bursa, 2021 itibarıyla 3.139.744 nüfusa sahiptir.
2016 Dünya Yaşanabilir Şehirler sıralamasında Dünya'da 28. Türkiye'de 1. sırada yer almaktadır.
Ekonomik açıdan Türkiye'nin en gelişmiş kentlerinden biri olan Bursa doğal ve tarihsel zenginlikleriyle de önem taşır.
OSMANGAZİ
Bursa’nın en kalabalık ve metropol ilçesi olarak dikkat çeken Osmangazi, Bursa’nın merkezidir. Osmanlı Devleti’ni kuran Osman Bey’den adını alan Osmangazi’nin en bilinen yönlerinden biri olarak Uludağ gözler önündedir.
İlçenin nüfusu, 881.459 kişiden oluşmaktadır. İlçe belediye başkanı ise AKP'li Mustafa Dündar'dır.
NİLÜFER
Nilüfer ilçesinin adı, Orhan Gazi'nin eşi "Nilüfer Hatun"dan gelmektedir. Haziran 2016'da Avrupa'da bulunan yaklaşık 27.000 belediye arasından 12 belediyeye Avrupa Konseyi tarafından verilen 'Avrupa Diploması'nı almıştır.
Nüfusu, 484.832 kişiden oluşmaktadır. Nilüfer Belediye Başkanı Turgay Erdem'dir.
GEMLİK
Bursa’nın turistik ilçelerinden biri olan Gemlik, Marmara Denizi ile komşu ilçelerden biridir.
İl merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafede yer alan Gemlik, yılın yaz aylarında sıklıkla tercih edilmektedir.
İlçenin nüfusu, 115.404'tür. İlçe belediye başkanı ise CHP'li Mehmet Uğur Sertaslan'dır.
İNEGÖL
Bursa’nın en kalabalık ilçelerinden biri olma özelliğini gösteren İnegöl, Bursa il merkezine yaklaşık olarak 30 kilometre mesafededir.
Büyük bir yüzölçümüne sahip olan İnegöl’ün en önemli yerlerinden biri olarak Oylat Kaplıcaları gösterilmektedir.
İlçe belediye başkanlığına 2019 yerel seçimlerinde Adalet ve Kalkınma Partisinden aday gösterilen Alper Taban, belediye başkanı olarak seçilmiştir. İlçenin nüfusu ise, 281.384'tür.
KARACABEY
Şehrin batı kısımlarında yer alan ve Bursa’nın en büyük beşinci ilçesi olan Karacabey, il merkezine yaklaşık olarak 70 kilometre mesafede yer almaktadır.
Nüfus Bakımından, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Gemlik ve Orhangazi'den sonra Bursa'nın 5. Büyük ilçesidir. İlçenin nüfusu 84.666'dır. Karacabey Belediye Başkanı ise AKP'li Ali Özkan'dır.
KELES
Bursa’nın küçük ilçelerinden biri olan Keles, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafede bulunmaktadır.
İlçe halkının büyük bölümü geçimini tarım ve hayvancılıktan sağlamaktadır. Tarım ürünleri içerisinde en önemli gelir kaynağını çilek, kiraz, vişne, tütün, nohut, anason gibi ürünler oluşturmaktadır. Keles nüfusu, 11.499 iken, ilçenin belediye başkanı AKP'li Mehmet Keskin'dir.
KESTEL
Kestel, Bursa iline bağlı bir ilçedir. Nilüfer, Osmangazi, Yıldırım, Gürsu ile beraber Bursa merkezi oluşturur.
Doğu Roma İmparatorluğu’nun sınır kalesi olması nedeniyle, Latin dilinde Kalecik anlamına gelen Kastel (Castel) ismini almış, ilçenin 1306 yılında Dimboz Muharebesi'nin ardından Osmanlılar'ın eline geçmesi ile ismi Kestel olmuştur.
İlçenin nüfusu 2020 genel nüfus sayımına göre 70.865'tir. Belediye başkanı ise AKP'li Önder Tanır'dır.
ORHANELİ
Bursa’nın yüzölçümü açısından büyük ilçelerinden biri olan Orhaneli, il merkezine yaklaşık olarak 60 kilometre mesafededir.
Eski adı “Beyce” olan Orhaneli, Türkiye’nin maden yatakları açısından en zengin bölgelerinden biridir. Krom, linyit ve manyezit gibi maden yataklarının bulunduğu bu bölgede aynı zamanda birbirinden güzel ormanlar bulunmaktadır.
İlçenin nüfusu 2020 nüfus sayımına göre 19.055 kişidir. Belediye başkanı ise AKP'li Ali Akyurt'tur.
YENİŞEHİR
Yenişehir, Bursa ilinin bir ilçesidir. Bursa'nın doğusunda ve Bursa şehir merkezine uzaklığı 52 km'dir. Bursa'nın uluslararası havaalanı Yenişehir sınırları içindedir. Bu yüzden havaalanı "Yenişehir Havaalanı" olarak anılmaktadır.
İlçenin nüfusu, 54.315 kişiden oluşmaktadır. Yenişehir Belediye Başkanı ise MHP'li Davut Aydın'dır.
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