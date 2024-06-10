Bursa'nın ilk Halk Lokantası açıldı

Yayınlanma: 10.06.2024 - 17:33

Güncelleme: 10.06.2024 - 17:33

Bursalılara ekonomik fiyata, sağlıklı yemekler sunmak isteyen Osmangazi Belediyesi, Bursa'nın ilk halk lokantasını açtı. Osmangazi Meydanı'nda açılan Osmangazi Halk Lokantası, hafta içi her gün saat 11.00 ile 15.00 saatleri arasında yurttaşlara hizmet verecek. Hafta sonları ve resmi tatillerde ise kapalı olacak.

Günlük bin kişilik yemek çıkacak olan Halk Lokantası'nda dört çeşit yemek 80 liradan satılacak.

Önlüğü giyip tezgahın arkasına geçen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, Osmangazi Halk Lokantası ile dar gelirli yurttaşlara ucuz fiyata yemek yeme imkanı sunacaklarını söyledi.

Aydın, "Halk lokantasında yemekler self servis şeklinde olacak. Aynı anda 300-350 kişiye hizmet verilecek. İlk etapta günlük bin kişilik yemek imkanı sunacağız. Hedefimiz esnafa rakip olmak değil, onlarla rekabet etmek değil. Dar gelirli vatandaşlarımıza uygun fiyatlı yemek hizmeti vermek. İleride belki de farklı noktalarda yine aynı hizmeti verebiliriz” dedi.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ise, "Sosyal belediyecilik anlamında her zaman söylediğimiz önce vatandaşımızın derdi ile dertleneceğiz. Ama yerelde bize düşen her türlü katkıyı koymak için yola çıktık" şeklinde konuştu.

Çok sayıda davetlinin ve yurttaşın katıldığı Osmangazi Halk Lokantası açılışı, kurdele kesimiyle gerçekleşti.

Önlüğü giyen Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, gelen yurttaşlara yemek dağıtımını gerçekleştirdi.