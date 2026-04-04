Büşra Taş'ın ölümü: ATK raporu belli oldu, tekne sahibi tutuklandı

Aydın’da yaşayan Bahar Taş, şubat ayında gece saatlerinde arkadaşlarıyla Milas’ta kiraladığı teknede ölü bulunmuş, olay "şüpheli ölüm" olarak kayıtlara geçmişti. Soruşturma kapsamında beklenen Adli Tıp Kurumu raporunda, Taş’ın ölüm nedeninin karbonmonoksit zehirlenmesi olduğu belirtildi.

Rapora ilişkin Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca tekne sahibi Savaş E. hakkında verilen adli kontrol kararına itiraz edildi. İtirazı değerlendiren mahkeme, bilirkişi raporları ile otopsi bulguları arasındaki çelişkiler, delillerin tam olarak toplanmamış olması ve adli kontrol tedbirinin yetersiz kalacağı gerekçesiyle şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Gözaltına alınan Savaş E, "taksirle ölüme neden olma" suçlamasıyla sevk edildiği Milas 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nce tutuklanarak cezaevine gönderildi. Teknedeki olası teknik kusurlar ve ihmallerin tespiti amacıyla incelemelerin sürdüğü, soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.