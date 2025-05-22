Bütçe açığını dizginleyemeyen iktidar kaynak yaratmak için kamunun mallarını birer birer elden çıkarıyor: ‘Çerez parasına’ satıyorlar

Faiz yükü ve frenlenemeyen kamu harcamaları nedeniyle bütçedeki açığı dizginleyemeyen iktidar, kaynak yaratmak için elde ne varsa özelleştiriyor. Sendikanın açtığı dava devam ederken, Çayırhan’da santral ile maden sahalarının 20 milyar liraya özelleştirilmesine onay verildi. Türkiye’nin dört bir yanında Karayolları Genel Müdürlüğü ile Hazine’ye ait çok sayıda taşınmaz satışa çıkarıldı. Ankara’nın en gözde yerlerinden Çayyolu’ndaki yerler Millet Bahçesi projelerini de yapan firmaya satıldı. Araç muayene istisyonlarının 20 yıl süreyle devrine de onay çıktı.

Çayırhan Termik Santrali ve santrale ait taşınmazlar ile maden sahalarının 20 milyar liraya Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ’ye satışı ve işletme hakkının verilmesine yönelik özelleştirme kararı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylandı. Karara göre, santral ile santralin kullanımında bulunan taşınmazlar, Çayırhan Linyit İşletmesi’nin kullanımında bulunan taşınırlar ile EÜAŞ ve Hazine’ye ait taşınmazlar satıldı. Maden sahalarının ise işletme hakkı verildi.

İKİNCİ KATARLI ŞİRKET

Akçadağ İnşaat Enerji Madencilik AŞ sözleşmeyi imzalamaz ya da yükümlülüklerini yerine getirmezse santral ve maden sahaları 19.9 milyar lira ile ikinci teklifi veren Aslan Yapı ve Thirty Five Ortak Girişim Grubu’na devredilecek. Thirty Five, Katarlı bir şirket.

DAVA SÜRÜYOR

Çayırhan’da işçilerin örgütlü bulunduğu Türkiye Maden-İş Sendikası’nın özelleştirme ihalesinin iptali için açtığı dava ise devam ediyor. Enerji ve maden işçileri, özelleştirmeye karşı günlerce eylem de yapmıştı. Türkiye Maden-İş Sendikası Orta Anadolu Şubesi Başkanı Talih Kocabıyık, davalarının sürdüğüne işaret etti. Gelişmeleri izlemeye devam edeceklerini dile getiren Kocabıyık, “İşyerinde yetkimiz var. Önceki işverenle 2 yıllık sözleşme imzalamıştık. O sözleşme 2026 sonuna kadar devam edecek. Şimdilik birşey yok” dedi.

2 DÖNÜME 120 MİLYON!

Ankara’nın en gözde semtlerinden Çayyolu-1 Mahallesi’ndeki 2 bin 312 metrekare büyüklükteki taşınmaz 120 milyon 61 bin liraya en yüksek teklifi veren SRL İnşaat’a satıldı. Firma arazinin bitişiğindeki 2 bin 113 metrekare büyüklüğündeki taşınmazı da 116 milyon 61 bin liraya aldı. SRL İnşaatın yaptığı projeler arasında, hastane, adalet binaları bulunuyor. Firma aynı zamanda Antalya, Ankara ve Kastamonu’daki bazı millet bahçeleri inşaatları ile altyapı ve çevre düzenlemelerini de yapmıştı.

Çayyolu’ndaki 2 bin 617 metrekare büyüklüğündeki başka bir taşınmaz 364 milyon liraya Emre Gökdemir İnşaat’a satıldı. Maliye Hazinesi’ne kayıtlı Çayyolu-1 Mahallesi’ndeki 22 bin 419 metrekare büyüklüğündeki devasa taşınmaz 2.1 milyar liraya Vera Kopsept GYO AŞ, Sınırlı Sorumlu Ortak Yatırım Konut Yapı Kooperatifi Ortak Girişim Grubu’na satıldı.

BURSA’DAN DATÇA’YA...

Bursa Karacabey’deki 47 bin 567 metrekare büyüklüğündeki taşınmazın 241 milyon liraya Bektaş İnşaat’a satılmasına onay verildi. Arazi tarım alanları içerisinde yer alıyor. Erzurum Palandöken’deki 10 bin 566 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 217 milyon liraya Doğan Karataş’a, İstanbul Kemerburgaz’daki 10 bin 424 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 467 milyon liraya Eşbah Yapı’ya, yine Kemerburgaz’daki 6 bin 237 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 297 milyon liraya Panda Öğretim Kurumları AŞ’ye, İzmir Karaburun’daki 6 bin 260 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz 102 milyon 700 bin liraya ERK İnşaat’a, Datça’daki 761 metrekare büyüklüğündeki taşınmaz da 177 milyon liraya Burak Binbay-Mehdi Nur Taşkıran Ortak Girişim Grubu’na satıldı.

190 MİLYONA 2 SANTRAL!

Seyhan 2 ve Yüreğir Hidroelektrik Santralleri ile bu santraller tarafından kullanılan taşınmazların işletme hakkı bir bütün halinde 190 milyon liraya Gazişehir Enerji Üretim Sanayi Ticaret AŞ’ye verildi.

34 TAŞINMAZ SATILACAK

* Mülkiyeti Karayolları Genel Müdürlüğü ile Maliye Hazine’ne ait olan çeşitli kentlerdeki 34 taşınmaz/hisse özelleştirme kapsamında satılacak. Satış işlemi 31 Aralık 2028 tarihine kadar tamamlanacak. KGM’ye ait yerlerin satış gelirleri yine bu kuruma aktarılacak. Bu yerler Afyonkarahisar, Ankara, Antalya Kaş, İstanbul, İzmir, Kocaeli, Nevşehir, Samsun, Sivas’ta yer alıyor.

ARAÇ MUAYENE ÖZELLEŞTİ

* 1. ve 2. bölge araç muayene istasyonlarının imtiyaz hakkı verilmesi yoluyla özelleştirilmesine de onay çıktı. 20 yıl süreli ihalelerde 1. bölge için 830 milyon dolar, 2. bölge için 890 milyon dolarla en yüksek teklifi MOI Ortak Grişim Grubu vermişti. Grup, 4 şirketten oluşuyor. Türkiye’den Met-Gün İnşaat Taahhüt ve Ticaret A.Ş., İspanya’dan Itversia Gestion S.L., İsveç’ten Opus Group AB ve Arjantin’den VTV Norte SA firmaları yer alıyor.