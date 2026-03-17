Bütçeden iki ayda faize giden kaynak 640 milyar lirayı aşarken, Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek ocak ayındaki devasa artışa yanıt verdi: Aylığa değil yıllığa bakın!

Bütçeden faiz giderleri için ocakta 456.4 milyar lira harcama yapılmıştı. Geçen yıla göre yüzde 180 oranında artış olmuştu. Şubat ayında da 183.6 milyar TL faiz ödemesi yapıldı. İki ayda faize 640 milyar lira gitti.

OCAKTAKİ DEVASA ARTIŞ

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Selçuk Özdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yanıtlaması istemiyle verdiği soru önergesinde, yüksek faiz politikaları nedeniyle kamu kaynaklarının önemli bir bölümünün üretim, istihdam ve sosyal harcamalar yerine faiz ödemelerine ayrıldığına dikkat çekti. Kamuoyunda “faiz yükü” olarak tartışılan bu kalemin, şeffaf ve denetlenebilir biçimde ortaya konulmasının kamu mâliyesi açısından zorunlu olduğuna işaret eden Özdağ, “Bu kapsamda 2026 yılı ocak ayı içerisinde yapılan faiz harcamalarının ayrıntılı biçimde açıklanması gerekmektedir” dedi. Özdağ, bütçeden ocak ayında yapılan faiz ödemeleri hakkında bilgi istedi.

ŞİMŞEK’TEN YANIT

Bakan Şimşek önergeye verdiği yanıtta, faiz harcamalarının, faiz oranı seviyesi, enflasyon, döviz kuru gibi makroekonomik değişkenlere duyarlı olduğunu belirterek, “Ayrıca ödeme profiline bağlı olarak dönemsel artış ve azalış görülebilmekte olup kamu maliyesi üzerine etkilerini değerlendirirken yıllık bazda bakmak daha doğru bir yaklaşım olacaktır” dedi. Şimşek, ocak ayında gerçekleşen yüksek faiz ödemesinin, borçlanma maliyetlerinde ani bir artıştan veya program dönemindeki faiz artışlarından kaynaklanmadığına işaret ederek, konu hakkında 17 Şubat 2026 tarihinde basın duyurusu yapıldığını bildirdi.

‘BÜTÇE FAİZİ FİNANSE EDİYOR’

CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu üyesi Cevdet Akay, faizin bütçeyi yuttuğunu, yatırımların eridiğini vurguladı. “Bütçe üretimi ve yatırımı değil, borcun faizini finanse ediyor” diyen Akay, “Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 329 milyar TL, gelirler ise 1 trilyon 353 milyar TL olarak gerçekleşti ve ay 24.4 milyar TL fazla ile kapandı. Ancak bu fazla, ekonominin sağlıklı olduğu anlamına gelmiyor. Çünkü bütçenin arka planında giderek büyüyen bir faiz yükü var” dedi. Şubat ayında 183 milyar 696 milyon TL faiz ödemesi yapıldığına işaret eden Akay, “Geçen yılın aynı ayında 139 milyar TL olan faiz gideri yüzde 31.5 artmış durumda. Ama asıl çarpıcı tablo yılın ilk iki ayında ortaya çıkıyor. Ocak-Şubat döneminde faiz giderleri 640 milyar TL’ye ulaştı. Bu, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 111.5 artış demektir. Başka bir ifadeyle Türkiye Cumhuriyeti bütçesi yılın ilk iki ayında her gün yaklaşık 10 milyar TL faize çalışmıştır” dedi. Millet geçim derdiyle mücadele ederken, devletin bütçesinin üretime değil faize aktığına dikkat çeken Akay, şöyle devam etti:

“Üstelik sorun sadece faiz değil. Şubat ayında; personel giderleri yüzde 39.7, SGK prim giderleri yüzde 50.6, mal ve hizmet alımları yüzde 39.1, cari transferler yüzde 35.2 artmıştır. Yani bütçenin günlük harcamaları hızla büyümektedir. Fakat aynı dönemde Türkiye’nin geleceğini belirleyen yatırım kalemleri sert biçimde gerilemiştir. Sermaye giderleri yüzde 35.5 düşmüştür. Sermaye transferleri ise yüzde 89.6 gerilemiştir. Bu tablo açık bir gerçeği göstermektedir: Devlet daha fazla harcıyor, ama bu harcama yatırıma değil borcun faizine gidiyor. Bütçede artık şu tablo oluşmuştur: Faiz büyüyor. Cari harcamalar büyüyor. Yatırım küçülüyor. Bu bir ekonomi politikası değildir; bu faiz sarmalıdır. Üretim yerine borçla büyümeye çalışan bir ekonomi, bir süre sonra bütçeyi de ekonomiyi de kilitler. Bugün bütçe üretime değil faize çalışıyorsa, ortada güçlü bir ekonomi yönetimi yoktur. Ortada borçla dönen bir mali düzen vardır. Türkiye’nin ihtiyacı faize çalışan bir ekonomi değil; üretime, yatırıma ve refaha çalışan bir bütçedir. Bütçenin yönü değişmeden ekonominin yönü değişmez.”

‘FAİZE SANİYEDE 125 BİN LİRA’

CHP’li Akay, günde yaklaşık 11 milyar lira, saatte 452 milyon lira, dakikada 7.5 milyon lira, saniyede 125 bin liranın faiz ödemesine gittiğine dikkat çekti.