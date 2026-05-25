Butlan’a itiraz ettiği paylaşımı silmişti… Feti Yıldız’dan yeni paylaşım

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, CHP'ye yönelik verilen mutlak butlan kararı tartışmaları sürerken "siyasi partilerin seçimlerine ilişkin 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu’nun 21. maddesinin 11. fıkrası yürürlükteyken, Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümlerinin uygulanmasının mümkün olmadığı"nı belirttiği paylaşımını kaldırmıştı.

Paylaşımını kaldırmasının ardından Yıldız, yeni bir paylaşım yaptı. Yıldız’ın yeni paylaşımında MHP’nin “adaleti yeryüzüne hakim kılmak isteyenlerin buluşma merkezi” olduğu ifadeleri yer aldı.

Yıldız'ın yeni paylaşımı şöyle oldu:

"Milliyetçi Hareket Partisi,

olağanüstü bir tecrübenin,

milli bir birikimin,

imrenilecek bir disiplinin merkezidir.

Binlerce yıllık tarihi-kültürel bir mirasa,

200 yıllık düşünsel bir geçmişe,

57 yıllık yiğit bir mücadele geleneğine sahiptir.

İnsanlığın tüm zamanlarda tutkuyla tartıştığı,

uğruna bedeller ödediği adaleti yeryüzüne hakim kılmak mimarını da Türk Milleti yapmak isteyenlerin buluşma merkezidir."

Seçim kanunuyla ilgili paylaşımını silen Yıldız’ın bu gönderisini de silip silmeyeceği merak konusu oldu.