'Butlan' kararı sonrası toplanmıştı: Finansal İstikrar Komitesi’nden somut bir adım çıkmadı

CHP hakkında çıkan “mutlak butlan” kararı sonrasında borsa önceki günü yüzde 6.05 değer kaybederek tamamlamıştı. Ardından ABD merkezli Bloomberg, kamu bankalarının TL’yi korumak için 6 milyar dolar sattığını savundu. Bu gelişmelerin ardından dün gece saatlerinde Hazine ve Maliye Bakanlığı duyuru yaptı. Bu duyuruda, Finansal İstikrar Komitesi’nin Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in başkanlığında sabah saat 08.30’da toplanacağı kaydedildi. Toplantıda, finansal piyasalarda yaşanan güncel gelişmelerin ekonomiye etkileri ile piyasaların, etkin, sağlıklı ve kesintisiz işleyişinin sürdürülmesi amacıyla atılan ve atılabilecek adımların değerlendirilmesinin planlandığı bildirildi.

KOMİTEDE KİMLER VAR ?

Finansal İstikrar Komitesi, üst düzey ekonomi yönetiminden oluşuyor. Hazine ve Maliye Bakanı’nın başkanlık ettiği komitede, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı, Strateji ve Bütçe Başkanı, Merkez Bankası Başkanı, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı, Sermaye Piyasası Kurulu Başkanı, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanı ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu Başkanı yer alıyor.

YAKLAŞIK 1.5 SAAT SÜRDÜ

Komitenin sabah saat 08.30’da başlayan toplantısı yaklaşık 1.5 saat sürdü. Ancak toplantıdan somut bir adım çıkmadı. Toplantıda yurtiçi ve yurtdışı gelişmelerin finansal piyasalara muhtemel etkileri ve alınabilecek önlemlerin kapsamlı bir şekilde ele alındığı belirtildi. Ekonominin “sağlıklı politika çerçevesi ve güçlü sermaye tamponları” sayesinde şoklara karşı önemli ölçüde dirençli olduğu savunuldu. Makrofinansal istikrarın korunması, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devamı ve finansal sistemin sağlıklı işleyişi için gerekli tüm adımların “tam bir eşgüdüm içinde” atılmasının kararlaştırıldığı belirtildi. Ancak duyuruda, bu adımların neler olduğu belirtilmedi. Komitenin tüm gelişmeleri anlık ve yakından izlemeye devam edeceği bildirildi.