Butlan sonrası işçi kıyımı sürüyor... CHP'de görev yapan Gülümhan Gülten'in işine son verildi

CHP'de mahkemenin "mutlak butlan" kararının ardından başlayan Genel Merkez’deki işten çıkarmalar sürüyor. CHP Genel Sekreterlik Koordinatörü olarak görev yapan gazeteci Gülümhan Gülten, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla işine son verildiğini duyurdu.

“Onur nişanımdır!

Hep tarihin doğru tarafında durmaya çalıştım çok şükür.

CHP’nin seçilmiş Genel Başkanı Özgür Özel’dir. Onunla ve tüm kadrolarıyla çalışmaktan onur ve gurur duyuyorum. Her şey onlarla tek bir gün birlikte çalışmaya değer. İyiler kazanacak, kötüler kaybedecek!”