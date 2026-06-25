Butlan yönetimi ‘mahkeme kararı olsa da kongreler başlar’ diyor, seçilmiş yönetim olağanüstü kongre istiyor: CHP’de kongre restleri

CHP’de mahkeme kararıyla göreve gelen yönetim, partinin olağan kurultay takviminin eylül ayında başlayacağını açıkladı. Kemal Kılıçdaroğlu yönetiminde yer alan isimler tedbir kararı olduğu için olağanüstü kurultay yapamadıklarını yineliyor. Buna karşın tabanda bir kurultay beklentisi olduğunu söyleyen kurmaylar “Biz de elimiz kolumuz bağlı bir şekilde mahkeme kararını beklememek için en azından kongre süreçlerini başlatacağız” diyor.

Mahkemenin kongreleri de engelleme ihtimali sorulan Kılıçdaroğlu kanadı “Mahkeme kararı ‘Karar kesinleşinceye kadar kurultay yapamazsınız’ diyor. Ama ‘Kongreleri yapamazsınız’ demiyor” görüşünü paylaşıyor. Ayrıca bu süreçte tedbir kararı kalkarsa olağanüstü kurultaya gidilebileceğini de söylüyor. Yargıtay butlan kararını onarsa da olağan kurultayın yapılması için şimdiden kongre süreçlerinin tamamlanmış olacağını savunuyor.

‘PARTİDE KALSINLAR, YARIŞALIM’

Butlan yönetimi, ilçelerde ve illerde olağan kongre süreçlerine neden hemen başlanmadığıyla ilgili soruya karşı da “tatili” gerekçe gösteriyor. Parti kurmayları “Yaz aylarında insanlar yok. Başlanabilecek en erken tarih eylül” savunmasını yapıyor. Özgür Özel ve ekibinin asıl niyetinin yeni bir partiye geçmek olduğunu gözlemlediklerini aktaran kurmaylar “Biz kimse partiden ayrılsın istemiyoruz. Arkadaşlarımızın madem halktan ve tabandan desteği var, partide kalsınlar, kongrelerde yarışalım” diyor. Hukukçuların tedbir kararına karşı kurultay yapılabileceğiyle ilgili görüşünü de değerlendiren Kılıçdaroğlu kanadı “Hocaların makaleleri var bir de hukuki gerçeklik var. Şu ana kadar bir sürü olağanüstü kurultay yapıldı. O zaman niye bu sonuç çıktı? Partiyi gereksiz bir tartışmaya sokmanın anlamı yok” diyor.

ATAMA İLLERDE HIZLA KONGRE

Partinin seçilmiş yönetimi ise, bu söylemleri “parti tabanını oyalama” olarak görüyor ve samimi bulmuyor. Partinin zaten yakın bir zamanda tüm kongre süreçlerini tamamladığını ve 39. Olağan Kurultayı’nı gerçekleştirdiğini anımsatan kurmaylar “Fakat butlan yönetimi, hakkında soruşturma bile olmayan il kongrelerinde seçilen yönetimleri görevden aldı. Parti örgütlerinin iradesini yok sayarak illerde atamalar gerçekleştirdi. Tedbir var diyerek kurultay yapmayacağını söylerken partide ihraçlara başladı” tepkisini gösteriyor. Bu kapsamda Özel kanadı, il kongrelerinin yenilenmesine ihtiyaç olmadığını belirtiyor. Ancak atama yapılan illerin Eylül’ü beklemeden hızla olağanüstü kongreye gidebileceğini söylüyor.

‘SEÇİM RİSKİ VAR’

Bunun dışında Özel yönetimi, ilk olarak partinin 6 yılda kurultay yapmadığı gerekçesiyle seçime sokulmama ihtimalini örnek göstererek, mutlaka temmuzda kurultay olması gerektiğini belirtiyor. İkinci olarak da olağan kongre takviminin “CHP’yi kendi gündemi içine sıkıştıracağını” belirtiyor. Bu nedenle Özel kanadı “Partinin seçime girme durumu riske atılmadan, Türkiye’nin gündemi dağıtılmadan bir an önce kurultay yapılmalı” çağrısını yapıyor. Genel merkezden bu konuda bir adım atılmazsa, Özel yönetiminin gelecek hafta olağanüstü kurultay imzalarını teslim edebileceği belirtiliyor.

‘İHRAÇ YAPMAK İSTİYORLAR’

Öte yandan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir; Meclis’te yaptığı basın toplantısında Eylül için açıklanan kurultay takvimini değerlendirdi. Kılıçdaroğlu yönetiminin süreci yayarak uzatmak istediğini, bu süreçte de partide ihraçlar yapmayı planladığını belirten Emir “Son anda bir aklı selim olmazsa bir olağanüstü kurultay yapılması arzu edilmiyor. Bu süreçte Saray’ın arzu ettiği gibi bir çatışma görüntüsü verecekler ve diğer taraftan CHP’nin öz evlatlarını dağıtma görevi görecekler. Bunun üzerinden yıllara yayılacak, hatta ‘Seçim zamanında kurultay mı olur?’ noktasına getirecek bir çaba içerisindeler. Tüzüğümüz açıktır. Kurultay delegelerimiz görevdedir. Bu durumda 45 gün içinde kurultayın toplanması gerekir. Olması gereken budur” ifadelerini kullandı. Emir, yeni parti seçeneklerinin de masada olduğunu ancak partide mücadele etmeye devam edeceklerini söyledi.

ÖZEL’DEN DİKKAT ÇEKEN İL ZİYARETLERİ

CHP lideri Özgür Özel, butlan kararı sonrası başladığı il gezilerine bugün devam edecek. Özel bu kapsamda bugün İstanbul’da, yarın Gaziantep’te, cumartesi günü Diyarbakır’da ve pazar günü de İzmir’de olacak. Ziyaret için seçilen Gaziantep’te geride kalan hafta il yönetimi görevden alınmıştı. Özel’in bu kapsamda butlan yönetiminin görevden aldığı seçilmiş il yönetimiyle bir araya gelmesi bekleniyor. Özel’in aynı gerilimin yaşandığı İzmir’de de seçilmiş il yönetimiyle bir araya geleceği belirtiliyor. Diyarbakır ziyaretinin ise, Kemal Kılıçdaroğlu’nun Selahattin Demirtaş’a yönelik dokunulmazlık açıklaması sonrası olması dikkat çekiyor.

KILIÇDAROĞLU DA İSTANBUL’DA

Öte yandan; mahkeme kararıyla göreve getirilen Kemal Kılıçdaroğlu da bugün Özel gibi İstanbul’da olacak. Bu kapsamda Kılıçdaroğlu kanadından yapılan bilgilendirmede Kılıçdaroğlu’nun Dudullu Çamlıca Gişeleri’nde dev bir araç konvoyu ile karşılanacağı belirtildi.