'Butlan' yönetimi tarafından görevden alınmıştı... Çağatay Güç'den sert tepki: 'Mahkeme kararı olmadan bu binaya gelmesin'

CHP'de mutlak butlan yönetimi tarafından görevden alınan CHP İzmir İl Başkanı Çağatay Güç'ün yerine eski Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü atandı. İl başkanlığında partililer tarafından tutulan nöbetin 2’inci gününde il başkanlığında sabahlayan Çağatay Güç basın mensuplarıyla bir araya gelerek toplantı yaptı. Toplantıya CHP İzmir Milletvekili Yüksel Taşkın da katıldı. Güç, kararın “hukuksuz” olduğunu savunarak yasal süreç başlatacaklarını söyledi.

Güç toplantıdaki konuşmasında, “Zaman içerisinde karanlığın büyüdüğü ve satranç gibi olmayan, önceden öngörüsü olan, farklı süreçlerin işlediği bir süreç işliyor. Bu süreç içerisinde devam eden, alınan kararlarda önemli olan tek aklın veya 3-5 kişinin aklı değil, karar merci olan yöneticilerin ortak oturup karar verdiği, beraber onlarla istişare yaptığımız ve ona göre adım attığımız süreç yürütüyoruz. Genel Başkanımız da inanılmaz derecede istişare kültürüne açık. Yani parti içerisindeki yollar hala tükenmiş değil. Genel Başkanımızın da ifade ettiği gibi mühim olan tükenmeden, herkesin yönünü tamamen karartmadan yeni yollar yaratılması açısından sürecin beklendiği ve parti içerisindeki tüm yolların deneneceği ve onun yanında başka yeni yollarla bir sürece evrileceğini söyledi. Biz de bu görüşe ve bu düşünceye yürekten inanıyoruz. Çünkü Cumhuriyet Halk Partisi, Türkiye'nin kurucu partisi, gönlümüzün partisi, kalbimizin partisi, Atamızın partisi” dedi.

“AKP’NİN YAPTIKLARI ÖZGÜR ÖZEL’İ DAHA İYİ KONUMA GETİRİYOR”

Güç açıklamasının devamında iktidarı hedef alarak, “AKP iktidarının bizim gönülden bağlı olduğumuz partimize yaptığı bu kayyum atama hepimizi bir kere hem rencide etmiştir hem de süreci tıkanır hale getirerek aslında ülkeyi zora sokacak sürece evrilmiştir. Bu da bizim açımızdan negatif giden hiçbir süreç oluşturmadı. AKP iktidarının attığı her adımda Cumhuriyet Halk Partisi, Özgür Özel liderliğinde çok daha güçlü konuma geldi. AKP, Cumhuriyet Halk Partisi'ni hedef alan ve Özgür Özel liderliğini yürüttüğü siyasi anlayışı sürekli yaralamak üzerine, halkın gönlündeki işte Özgür Özel profilini düşürmek için bir siyaset yürütüyor. Bu da dönemsel olarak her attığı adımlar aslında Genel Başkanımız Özgür Özel'i çok daha iyi konuma getiriyor” şeklinde konuştu.

“YILLARCA EMEK VERDİĞİMİZ ESKİ GENEL BAŞKANIMIZ BU SÜRECE ALET OLDU!”

“Orada atadıkları AKP'nin maşası, AKP'nin aparatı haline gelen bir küçük bir yapılanmayla bu süreci yönetemezler” diyen Güç, “Dinamik bir süreç yürütülüyor ki, inanın insan onur duyuyor, mutluluk duyuyor. Çünkü işin içinde örgütün katıldığı, partililerin dinlendiği, milletvekillerinin ayrı dinlendiği, parti meclisi üyelerinin ayrı dinlendiği, yani her sektörde başarılı insanların ayrı dinlendiği bir süreç yürütülüyor. Bu kolay bir süreç değil, bir anlamda baskı da gören bir süreç. O yüzden biz zaten inancımızı ve ayakta durmamızın aslında yegâne olgusu bu. Biz de bu konuda gerçekten genel başkanımıza çok güveniyoruz ve yaptığı adımlara yürekten inanıyoruz. Süreç bizi çok iyi yerlere evrilecek. Butlanla bir atama genel başkan getirildi. Bizim yıllarca emek harcadığımız eski genel başkanımızın buna alet olması Cumhuriyet Halk Partilileri gerçekten çok yürekten üzdü. Ama bu sürecin daha da derinleşmesi ve sürecin, süreç yönetimi bu üzüntüyü potansiyel bir kızgınlığa çeviriyor” ifadelerine yer verdi.

“SIRF O KOLTUKTA OTURUYOR DİYE İL BAŞKANINI GÖREVDEN ALAMAZ!”

'Mutlak Butlan yönetiminin MYK'sı tarafından Utku Gümrükçü’nün il başkanı olarak atanmasını değerlendiren Güç, “MYK dediğimiz organ Parti Meclisi'nin onayına sunulması gereken bir organ. Parti Meclisi, şu anda zaten kendi meşruluğunu kaybetmiş. Çünkü üçte iki çoğunluğunu kaybetmiş Parti Meclisi. Tüzük gereği hızlı bir şekilde bunu kurultaya götürülmesi lazım. MYK üyelerinin PM üyelerinden oluşması gerekiyor. MYK üyelerinin bir kısmı PM üyelerinden oluşuyor. Şimdi gelinen noktada MYK bir kere Parti Meclisi'ne onaylatılmadığı için aslında şu anda bir yetkisi yok. ‘Mahkeme kararı var’ diye geliyorlar genel merkezde resmen çöküyorlar. Ama biz görevden alırken hiçbir hukuksal konuları veya parti içi hukuku hiç kullanmadan kafalarına göre görevden alma yapabiliyorlar. Onlar ilk önce kendilerini Parti Meclisi'ne onaylatması lazım. Parti Meclisi'nin de toplanabilmesi için de yeterli çoğunluğa ulaşması lazım. Bunun için de kurultay yapılması lazım. Hiçbir yerde Parti Meclisi meşru değil. Sırf orada koltukta oturuyor diye birileri ‘seçilmiş il başkanını ve il yönetimini görevden alıyorum’ diye bir karar veremez. Bu bizim iç hukukumuza uygun değil” dedi.

"MAHKEME KARARI OLMADAN İL BAŞKANLIĞINA GELMESİN!"

Süreçle ilgili hazırlık yaptıklarını ve yasal sürecin başlatılacağını ifade eden Güç, “Bununla alakalı yasal süreçler için bugün hazırlıklarımızı yapıyoruz, başvurumuzu yapacağız. Biz yasal süreci başlatacağız. Buraya ancak mahkeme kararıyla gelinebilir. O mahkeme kararını almadan il başkanlığına gelmesin. Aşağıda çayımızı içer, öyle uğurlarız arkadaşımızı. Çünkü bu mahkeme süreçlerini biz yürüteceğiz. İlk önce yasal zeminlerini oluştursun, ondan sonra buraya gelirsin. Bir çağrı heyeti atanması lazım orada, il başkanı atanmış geliyor. Ya kardeşim il başkanı mı atadınız, yönetimle beraber mi atadınız? Tek başına il başkanı ne yapacak burada mesela, yönetimi var mı?” diye sordu.

“TÜM YOLLAR DENENDİKTEN SONRA YENİ PARTİ DÜŞÜNÜLECEK”

Yeni parti ile ilgili sorulan soruyu yanıtlayan Güç, “Tüm yolları denedikten sonra ancak yeni yollar döşeyebiliriz, yeni yolları deneyebiliriz. Ama bu süreç dinamik bir süreç. Her alanlar deneniyor. Yani yarın öbür gün yeni parti kurdu, bu partiyi seçime sokmamasıyla alakalı başka bir partiyle koalisyon kurulması genel anlamda geliyor. Bir partiyle anlaşma ve o parti üzerinden seçime gitme değerlendirilebilir. Cumhurbaşkanlığında adaylığı yüz bin imzayla da olabilir. Ama burada önemli, kritik nokta milletvekilleri seçimi, o nasıl seçilecek? O maddelerin hepsini Genel Merkez Yönetimimiz ve Genel Başkanımız değerlendiriyor. Yani her yol, yani bir yol bulunup o seçime gidilecek. O seçime gidildiği zaman işin rengi değişecek zaten. Burada ‘Hiçbir yol, bütün yollar kapanacak’ diye bir şey yok. Mutlaka bir yol bulunur, süreç yürütülür. Çünkü çok büyük bir enerji ve potansiyel var. Vatandaş tarafından yürütülen bir süreç var, sadece bizim değil” ifadelerine yer verdi.

“GENEL MERKEZDEKİLERİN YETKİLERİ ERDOĞAN’DA BİLE YOK!”

Güç konuşmasının devamında, “Genel Merkez'deki arkadaşların kullandığı yetkiler, AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan da dahil yok. Bu bir anormal durum. Onlar almadıkları bir meşruiyetle partiyi yeniden yapılandırma ve uzun soluklu bir yeniden yapılandırmaya gidiyorlar. İzmir halkı zaten inanılmaz tarihe geçen o istisna mitingiyle hattını çizdi. O hattın dışında kalanlar siyaseten tasfiye olurlar. Biz o hattın gereğini yapıyoruz. Hukuksuz bir karar netice itibarıyla” şeklinde konuştu.

“AKP TARAFINDAN ORAYA KONULMUŞ İNSANLAR”

Kemal Kılıçdaroğlu'na yakınlığıyla bilinen CHP İzmir Milletvekili Rıfat Nalbantoğlu’nun açıklamasına tepki gösteren Güç, “Bu uydurma bir açıklama, haksız bir açıklama. ‘Başlatacağız’ diyor, kaç yıl sürer? 2 yıl mı? 45 gün içerisinde tüzükte yazıyor; ‘İl kongresini tekrar yaparsın’ diyor. Bunu yapabilmek için buraya bir heyet ataman lazım. O, onu yapmıyor. Ne yaptığı da belli değil... Orada süreci, iletişimi yönetemiyorlar. ‘Şunu bir atayalım da bakalım duruma’ diyor. Sistem böyle bir şey değil. Bir Örgütte, partide bir sürü insan var. Yüzde 40 potansiyele ulaşmış bir partiyi bu şekilde yönetemezsin ki sen. Herkese her şeyi açıklaman lazım. AKP tarafından oraya konulmuş insanlar olarak görüyorum ben onları ve rahatsız oluyorum. Yani bu rahatsızlık bende değil ki, yurttaş inanılmaz rahatsız. Bu süreç ilerlemeyecek ve tıkanacaklar eninde sonunda” diye konuştu.