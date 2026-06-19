Butlan yönetimi, tedbirli olarak disipline sevk ettiği vekillerin itirazını görüştü

CHP’de butlarn yönetiminin oluşturduğu Yüksek Disiplin Kurulu (YDK), dün kesin ihraç talebiyle disipline sevk edilen dokuz milletvekillinin tedbir kararına yaptığı itirazı değerlendirdi. Bunun sonucunda tedbir nedeniyle grup başkanvekilliği kaldırılan Gökhan Günaydın’ın tedbir kararı oybirliğiyle kaldırıldı. Ancak Ensar Aytekin, Ali Mahir Başarır, Turan Taşkın Özer, Umut Akdoğan, Burhanettin Bulut, Özgür Karabat, Veli Ağbaba ve Nurhayat Altaca Kayışoğlu’nun itirazları reddedildi. Kararlar üçe karşı 10 oyla alındı. CHP’nin seçilmiş yönetimini destekleyen ve YDK’de yer alan üyelerden CHP Aydın Milletvekili Süleyman Bülbül, toplantı sonrası açıklama yaptı.

‘GÜNAYDIN GÖREVİNE DEVAM ETMELİ’

YDK’de alınan kararlara şerh düştüklerini belirten Bülbül, milletvekilleri hakkında yapılan işlemlerin tüzüğe alkırı olduğunu vurguladı. Bu karar sonrası Günaydın’ın grup başkanvekilliğine dönüp dönmeyeceği sorulan Bülbül “Sayın Günaydın hakkında Meclis tarafından yapılan düşürme işleminin doğru olmadığı burada ortaya çıkmıştır. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’un bu süreci beklemesi gerekiyordu. Bizce Grup Başkanvekilimiz Gökhan Günaydın’ın görevine devam etmesi kaçınılmazdır” ifadelerini kullandı.

‘BÜTÜN ARKADAŞLARIMIZ İÇİN SAÇMALIK BİTMELİ’

CHP’li Günaydın, tedbir kararının kaldırılmasını Meclis’te gazetecilere değerlendirdi. Kendisinin zaten tüzüğe aykırı bir şekilde disipline sevk edildiğini belirten Günaydın “Benim için özel durum ne? Bir vatandaş bundan bir yıl evvel diyor ki, ‘Gökhan Günaydın’ı kurultayda para dağıtırken görmüşler, bana da X şahsı söyledi.’ Ben Cumhuriyet Başsavcılıklarına suç duyurusunda bulundum ve tazminat davası açtım. Sonra bana bunların ifadeleri geldi ve bu ifadede diyor ki adam ‘Ben o kişiyle telefonda konuştum ama böyle bir şey söylemedim. Çünkü böyle bir gözlemim yok.’ Bu tablodan dolayı AKP yargısı bir taraftan dosyamı ayırarak parlamenter büroya gönderiyor. Benim partim de bundan dolayı bir tedbir ve ihraç kararı uyguluyor. Şimdi bunu, görmüşler ve geri adım atmışlar” dedi. Makam derdi olmadığını ve tedbir kararının hemen ardından odasını boşalttığını belirten Günaydın “Ama bu partiden benim ihraç edilmeye kalkışılmamın kalbimin derinliklerinde bir sızı oluşturduğunu ifade edeyim. Diğer arkadaşlarımız için de bir an evvel bu saçmalıkların bitmesi dileğimdir” ifadelerini kullandı. Günaydın, grup başkanvekilliğine dönüşüyle ilgili de “Odaya düşkün değiliz. Ama Meclis Başkanlığı bir gece yarısı nasıl grup başkanvekilliği tabelasını odamızdan söktüyse, şimdi geri takması lazım” dedi.

‘HAKKIMIZI YARGIDA ARAYACAĞIZ’

Öte yandan, hakkındaki tedbir kararı kaldırılmayan isimlerden CHP Adana Milletvekili Burhanettin Bulut da YDK kararını Cumhuriyet’e değerlendirdi. “Saray’ın yargı eliyle göreve taşınan butlan yönetiminin kontrolündeki YDK’dan farklı bir karar çıkmasını beklemek zaten gerçekçi olmazdı” diyen Bulut “Ortada ne hukuk var ne adalet duygusu ne de parti tüzüğüne saygı. Bugün yaşananlar, kişisel hesaplaşmaların hukukun ve demokratik teamüllerin önüne geçirildiğinin açık göstergesidir. Önümüzde somut bir örnek de bulunmaktadır. Sayın Süheyl Batum’un MYK sevki ve YDK kararıyla partiden ihracına ilişkin süreçte, yaptığı itiraz üzerine mahkeme verilen kararı ‘yetkisizlik’ gerekçesiyle bozmuştur. Bu emsal karar, bugün yaşanan hukuksuzluğun da yargı denetiminden kaçamayacağını göstermektedir. Bizler haklılığımıza olan inancımızı koruyoruz. Bundan sonraki süreçte hakkımızı yargı önünde arayacak, hukuk devletinin gereği olarak adaletin tecelli etmesi için mücadelemizi sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.