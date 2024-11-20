Bütün ev kül olacaktı: Buzdolabında çıkan yangın panik yarattı!

Antalya'da evdeki buzdolabında başlayan yangın büyümeden söndürüldü.

Bütün ev kül olacaktı: Buzdolabında çıkan yangın panik yarattı!
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DHA
Yayınlanma: 20.11.2024 - 09:40

Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi 2983 sokak üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın giriş katında dün saat 18.00 sıralarında yangın çıktı.

Buzdolabından duman geldiğini fark eden ev sahipleri durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

BÜYÜMEDEN SÖNDÜRÜLDÜ

İhbarla bölgeye sevk edilen itfaiye ekibi, hızla müdahale ettiği yangını büyümeden söndürdü. 


Etiketler: #Yangın

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