Nevşehir'de kaportacı dükkanında yangın paniği!
Nevşehir'de sanayi sitesindeki bir kaportacı dükkanında çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Sümer Mahallesi Lale Sanayi Sitesi 9. Blok'taki iş yerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
Alevler kısa sürede büyüyerek iş yerinde bakım ve onarım için park halinde bulunan iki minibüs ile motosiklete sıçradı.
Haber verilmesinin ardından olay yerine gelen Nevşehir Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yaklaşık iki saat süren çalışmayla yangını söndürerek soğutma işlemi yaptı.
Yangında iş yeri ile içindeki araçlarda ağır hasar oluştu.
Etiketler: #Nevşehir Belediyesi #Nevşehir
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