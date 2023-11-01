‘Bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar’ diyen öğretmene gözaltı: Cumhuriyeti savunmak suç!

Yayınlanma: 01.11.2023 - 04:00

Güncelleme: 01.11.2023 - 04:00

Antalya’daki özel bir okulda çalışan Türk dili ve edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş’ın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinliğinde yaptığı konuşma sosyal medyada gündem oldu. ‘Türkiye Yüzyılı’nı eleştiren Karakaş’ın konuşması birçok kez paylaşılarak hedef gösterildi. Gelen tepkiler üzerine de Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, öğretmen Emine Karakaş hakkında, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçlamasıyla adli işlem başlattı. İşlemin ardından Karakaş, dün polis tarafından gözaltına alındı.

'İTAAT İSTİYORLAR'

Antalya Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada ise gözaltı gerekçesi şöyle belirtti: “Konuşma yapan şahsın bir öğretmen olduğu, konuşmasının içeriğinde ‘Türkiye Yüzyılı’nı hedef aldığı, bir eğitim kurumunda siyaset yaptığı, birlik ve beraberliği zedeleyerek, ayrıştırıcı tutum sergilediği’ şekildeki görüşler üzerine çalışma başlatılmıştır. Öğretmen hakkında ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçundan adli işlem yapıldı.”

Karakaş ifadesi alındıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Karakaş’ın gözaltına alınmasına Eğitim Sen Antalya Şube Başkan Nurettin Sönmez tepki gösterdi. Sönmez, “Bir öğretmenin gençlerin ve ülkenin geleceğine dair düşüncelerini aktarmasından daha doğal bir şey olamaz. Ne yazık ki konuşmayan, itaat eden öğretmenler olmamız isteniyor. Yapılan konuşma düşünce özgürlüğü çerçevesinde değerlendirilmelidir” dedi. Eğitim İş Antalya Şube Yönetimi de “Soruyoruz” başlığı ile şu açıklamayı yayımladı: “Ensar Vakfı’nda onlarca çocuğun tecavüze uğradığının ortaya çıktığı dönemde o sapık kişilerin de gözaltına alınmasını istemiş miydiniz? Atatürk’e Türkiye Cumhuriye’ne hakaret eden Kadir Mısıroğlu’na da gözaltı talebiniz olmuş muydu"

BAKAN: TEDBİR ALMAK GEREK

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Antalya’da öğretmen Emine Karakaş’ın Cumhuriyetin 100. yıl dönümü kutlamaları sırasında yaptığı konuşma nedeniyle gözaltına alınmasını değerlendirdi. “Bu ve benzeri olaylar, imajımızı, ilişkimizi kamuoyunda farklı ve tartışılır hale getiriyor. Bunlara bir tedbir almak lazım” dedi.

‘CUMHURİYET’İ YOK ETMEYE ÇALIŞIYORLAR’

Emine Karakaş’ın gözaltına alınmasına neden olan konuşması şöyle:

“Cumhuriyetin bütün nimetlerinden faydalanıp onu yok etmeye çalışıyorlar. Bir yanda 100 yıl önce anayasaya Cumhuriyet yazdırmak için ömrünü feda edenler; bir yanda bugün onu yok etmeye çalışan, Türkiye Yüzyılı masalına herkesi inandırmaya çalışanlar. Peki tüm bunlar olurken sen nerdesin? Bildin mi 100 yıl önce kurulmuş Cumhuriyetinin değerini? Özgürlük kelimesinin değerini kavradın mı gerçekten? Kula kulluk etmediğin her gün şükrettin mi yaradana? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı herkese çerez gibi dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken, memurun, doktorun, işçinin öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi geleceğim dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen nerdesin?”