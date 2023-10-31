Yayınlanma: 31.10.2023 - 09:37

Güncelleme: 31.10.2023 - 09:37

Antalya'da bir kolejde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, gözaltına alındı. Peki, Emine öğretmen (Karakaş) kimdir, nereli? Emine öğretmen neden gözaltına alındı?

EMİNE ÖĞRETMEN NEDEN GÖZALTINA ALINDI?

Antalya'da bir kolejde Cumhuriyet'in 100. yılı kutlamalarında yaptığı konuşma ile sosyal medyada gündem olan Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni Emine Karakaş, dün akşam saatlerinde gözaltına alındı.

Öğrencilere hitaben yaptığı, ‘Cumhuriyetin değerlerinin erozyona uğradığı'na ilişkin konuşması, sosyal medyada bazı hesaplarca hedef gösterilen öğretmen hakkında, Türk Ceza Kanunu’nun 216. maddesini ihlal suçundan soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

Karakaş, iktidarın sıklıkla dillendirdiği “Türkiye Yüzyılı” söylemi hakkında yaptığı konuşma nedeniyle akşam saatlerinde evinden gözaltına alınıp polis merkezine götürüldü, gece saatlerinde ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

EMİNE ÖĞRETMEN KONUŞMASINDA NE DEDİ?

Edebiyat öğretmeni Emine Karakaş'ın 'siyasi içerikli' olduğu yönünde paylaşımlarla hedefe konulan konuşmasında şu ifadeler yer alıyordu:

“Cumhuriyetin gözbebeği fabrikalar bir bir yabancılara satılırken, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığı çerez gibi parası olan herkese dağıtılırken, yabancılar ülkende imtiyazlarla sefa sürerken, parası olan her şeye hüküm verirken; memurun, doktorun, işçinin, öğretmenin kendi ülkesinde ikinci sınıf vatandaş muamelesi görürken ve en önemlisi, ‘geleceğim’ dediğin gençler umutsuzca ülkeden gitmenin yollarını ararken sen neredesin?”