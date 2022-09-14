Büyü yapıp, 'muska' yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı
Konya'da polis tarafından düzenlenen operasyonda para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı öne sürülen A.Y.G. (44), gözaltına alındı.
Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y.G. adlı kişinin para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmanın ardından A.Y.G.'nin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.
38 ADET MUSKAYA EL KONULDU
Operasyonda A.Y.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 38 çeşitli ebat ve renklerde muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.
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