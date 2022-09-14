Büyü yapıp, 'muska' yazdığı iddiasıyla gözaltına alındı

14 Eylül 2022 Çarşamba, 10:50

Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, A.Y.G. adlı kişinin para karşılığı büyü yapıp, muska yazdığı ihbarını aldı. Bunun üzerine harekete geçen polis, yapılan çalışmanın ardından A.Y.G.'nin Ziya Gökalp Mahallesi'ndeki evine operasyon düzenledi.

38 ADET MUSKAYA EL KONULDU

Operasyonda A.Y.G. gözaltına alınırken, evde yapılan aramada 38 çeşitli ebat ve renklerde muska, üzerinde Arapça ve Osmanlıca yazılar bulunan kağıt parçaları ele geçirildi.