Tarkan'dan Amasra'daki maden faciası paylaşımı: 'Çok üzgünüm!'

Bartın'da meydana gelen maden faciasıyla ilgili paylaşımda bulunan megastar Tarkan "Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim" ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
15 Ekim 2022 Cumartesi, 09:24
Tarkan'dan Amasra'daki maden faciası paylaşımı: 'Çok üzgünüm!'
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Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde, dün akşam saat 18.15'te maden ocağında patlama meydana geldi.  Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından "Bartın'daki patlama sebebiyle can kayıplarımızın sayısı 28’e ulaştı. İstanbul’da 6, Bartın’da 5 olmak üzere toplam 11 hastamızın tedavisi için gereken her şey yapılıyor" açıklamasını yaptı.

Maden faciasının ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Tarkan "Çok üzgünüm. Bartın'daki patlamada hayatını kaybeden madencilerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı, yaralılara acil şifalar dilerim. Dilerim ki mahsur kalan emekçilerimiz kurtarılır ve daha fazla can kaybı olmaz.  Çok geçmiş olsun Bartın. #Bartın" ifadelerini kullandı.


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