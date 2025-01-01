Büyük ikramiye kazanan bileti satan bayi konuştu: 'İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez'
Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde 600 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği 4 çeyrek biletten birini satan Antalya'daki bayi Ali Çobanoğlu, talihlinin iş kurarak başkalarına faydası olması temennisinde bulundu.
Muratpaşa ilçesi Kazım Özalp Caddesi'nde büfe işleten Çobanoğlu, Antalya'daki talihliye bileti kendisinin sattığını söyledi.
Çobanoğlu, yaklaşık 20 yıldır büfecilik ve Milli Piyango bayiliği yaptığını belirterek, geçmiş yıllarda da 10 milyon liralık ikramiyenin talihlisine bilet sattığını anımsattı.
"İNŞALLAH İHTİYAÇ SAHİBİ BİRİDİR"
Büyük ikramiyenin çıktığı bileti sattığı için çok mutlu olduğunu ifade eden Çobanoğlu, "Talihliye hayırlı uğurlu olsun. İnşallah ihtiyaç sahibi biridir ve kullanmasını da bilir. İnşallah iş kurup başkalarına faydası olur, çarçur etmez." dedi.
Çobanoğlu, bu yılbaşında uygulanan dağıtma garantili uygulamasının çekilişe ilgiyi artırdığını vurguladı.
Dağıtma garantisi uygulaması kapsamında büyük ikramiyenin isabet ettiği 3 çeyrek biletin sahipleri, 600 milyon liranın eşit olarak üçe bölünmesiyle 200'er milyon lira kazanmıştı.
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