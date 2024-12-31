Yayınlanma: 31.12.2024 - 12:39

Güncelleme: 31.12.2024 - 12:39

Milli Piyango Yılbaşı Çekilişi büyük ikramiye satılan bilete çıkana kadar devam edecek. Peki, Milli Piyango yılbaşı çekilişi sonuçları ne zaman? Milli Piyango yılbaşı çekilişi hangi kanalda yayınlanacak?

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi, 31 Aralık 2024 Salı akşamı saat 18:30'da başlayacak. Büyük ikramiye ve amorti çekilişleri ise saat 23:30'da gerçekleştirilecek.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞİ HANGİ KANALDA?

Çekilişler, Milli Piyango Online web sitesi ve Milli Piyango TV YouTube kanalı üzerinden canlı olarak yayınlanacak.

MİLLİ PİYANGO SORGULAMA NASIL YAPILIR?

Milli Piyango çekiliş sonuçları ve amorti bilgileri, www.millipiyangoonline.com adresinden kolaylıkla öğrenilebilecek. Vatandaşlar biletlerindeki numaraları sisteme girerek Milli Piyango bilet sorgulama işlemlerini kolayca gerçekleştirilebilecek.