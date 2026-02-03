Büyük Menderes Nehri taştı, yüzlerce dönüm tarım arazisi sular altında kaldı!

Kentte son günlerde aralıksız devam eden yağışlar Büyük Menderes Nehri'nin debisi hızla yükseltti. Bazı bölgelerde su seviyesi kritik noktalara ulaştı. Özellikle nehre yakın tarım arazilerinde taşkın riski oluşurken, ekipler olumsuzluklara karşı teyakkuz haline geçti.

Büyük Menderes Nehri'nin bazı kesimlerinde yatağından taşan sular çevredeki arazilere yayıldı. Tarın alanlarında zarara neden olan taşkınlar sonrası ekipler bölgede çalışma başlattı.

Yetkililer yurttaşları nehir kenarına yaklaşmamaları konusunda uyarırken, yağışların aralıklarla devam edebileceği ifade edilerek ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli ve duyarlı okunması gerektiğini belirtti. Meteoroloji yetkilileri ise bölgede yağışların aralıklarla devam edebileceğini ifade ederek, ani sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

"YILLARDIR MENDERES'İN TAŞTIĞINI GÖRMEDİK"

Yıllardır Menderes'in taştığını görmediklerini ifade eden Hacıaliobası Muhtarı Hüseyin Kayır, "Uzun yıllardan beri böyle bir olay görmemiştik. Kurak gidiyordu yıllarımız. Bu sene Rabbim bereketini gösterdi. Çiftçilerin özellikle yaz aylarında özlemle beklediği suda sorun yaşamayacağız inşallah. Zaten İncirliova Kaymakamlığımız koordinesinde iki gündür teyakkuz halindeydik. Dün akşam üzeri buraya geldiğimizde suyun debi seviyesinin 4.60'larda olduğunu gözlemledik. Şu anda 4.10'da. Sınırteke alt tarafında bir patlak olduğunu öğrendik. Çiftçimiz mağdur olmayacaktır hiç bir şekilde. Taşma yaşanmış durumda ama ekiplerimiz hızlıca müdahalesini gerçekleştirdi. Devletin bütün imkanları sahada. Çalışma halinde. Rabbim inşallah çiftçimiz, vatandaşlarımız zarar görmeden, doğanın dengesi bozulmadan yağışları bu şekilde devam ettirir. Taşkında da çok büyük bir etkilenme yok" dedi.