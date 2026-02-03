Meteoroloji açıkladı: 3 Şubat 2026 hava durumu raporu... Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan son değerlendirmelere göre; yurt genelinin çok bulutlu, Marmara ve Doğu Akdeniz'in doğusu, İç Anadolu'nun güney ve doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile Isparta ve Afyonkarahisar çevrelerinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Genellikle yağmur ve sağanak, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusu ve İç Anadolu'nun doğusunda karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi beklenen yağışların, Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olacağı tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı, Doğu Akdeniz ve Güneydoğu Anadolu'nun güneyinde toz taşınımı görülmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR
Hava sıcaklığının yurdun iç ve doğu kesimlerinde mevsim normallerinin üzerinde, diğer yerlerde normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın ise; yurdun batı kesimleri ile Karadeniz kıyılarında kuzeyli, diğer yerlerde güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI
Yağışların Doğu Karadeniz kıyıları ile Hakkari, Şırnak, Bitlis ve İskenderun Körfezi çevrelerinde yerel kuvvetli olması beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don olayı, kar örtüsüne sahip düşük rakımlı yerlerde yağışla birlikte kar erimesi, çığ riski ile yağmur yağan yerlerde sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, hortum, yağış anında kuvvetli rüzgar ve fırtına vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI
Rüzgarın Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi beklendiğinden oluşabilecek olumsuzluklara karşı (ulaşımda aksamalar, çatı uçması, ağaç devrilmesi, soba ve doğalgaz kaynaklı baca gazı zehirlenmesi vb.) dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
ÇIĞ TEHLİKESİ
Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunduğundan oluşabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.
Bölge bölge hava durumu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusunun yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzeyli yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ÇANAKKALE °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
EDİRNE °C, 3°C
Parçalı ve çok bulutlu
İSTANBUL °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah erken saatlerde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
KOCAELİ °C, 9°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
EGE
Parçalı ve çok bulutlu, Afyonkarahisar'ın hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.
AFYONKARAHİSAR °C, 7°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah saatlerinde hafif yağmur ve karla karışık yağmurlu
DENİZLİ °C, 12°C
Parçalı ve çok bulutlu
İZMİR °C, 14°C
Parçalı ve çok bulutlu
MUĞLA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu
AKDENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in doğusu ile Isparta çevrelerinin aralıklı yağmur ve sağanak, kıyı kesimlerinin yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, yükseklerinin karla karışık yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların İskenderun Körfezi çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin güneydoğusunda toz taşınımı bekleniyor.
ADANA °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
ANTALYA °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu
HATAY °C, 16°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri yer yer kuvvetli olmak üzere, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ISPARTA °C, 10°C
Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde hafif yağmur ve sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Çok bulutlu, güney ve doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, doğu ve yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kar şeklinde görülmesi bekleniyor.
ANKARA °C, 6°C
Parçalı ve çok bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 5°C
Parçalı ve çok bulutlu
KONYA °C, 9°C
Çok bulutlu, bu sabah saatlerinde yağmur ve sağanak yağışlı
SİVAS °C, 3°C
Çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde karla karışık yağmur ve kar yağışlı
BATI KARADENİZ
Çok bulutlu, aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı kesimlerinde yağmur ve sağanak, iç kesimlerinde zamanla karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor.
BOLU °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmur ve kar yağışlı
DÜZCE °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmurlu
SİNOP °C, 10°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 6°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Çok bulutlu, Doğu kıyılarında yerel kuvvetli olmak üzere, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olması bekleniyor. Rüzgarın, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında kuzey ve batılı yönlerden kuvvetli (40-60 km/sa) eseceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerde buzlanma ve don olayı bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ tehlikesi bulunmaktadır.
AMASYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ARTVİN °C, 9°C
Çok bulutlu, kıyı kesimleri yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı, yüksek kesimleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı
SAMSUN °C, 9°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
TRABZON °C, 12°C
Çok bulutlu, doğu kıyıları yerel kuvvetli olmak üzere, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle karla karışık yağmur ve kar, Malatya, Elazığ ve Şırnak çevrelerinde yağmur ve karla karışık yağmur şeklinde olması bekleniyor. Yağışların Şırnak, Hakkari ve Bitlis çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Bölgenin kuzey ve doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi bulunmaktadır.
ERZURUM °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
KARS °C, 3°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
MALATYA °C, 8°C
Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, zamanla karla karışık yağmurlu
VAN °C, 5°C
Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölgenin güneyinde toz taşınımı bekleniyor.
DİYARBAKIR °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 11°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
SİİRT °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı
ŞANLIURFA °C, 13°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı