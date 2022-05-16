Büyük merak uyandırmıştı: Beşiktaş’taki ‘gizemli tünel’ kapatıldı

16 Mayıs 2022 Pazartesi, 17:45

Beşiktaş Etiler Mahallesi, Tamburi Ali Efendi Sokak'ta, cuma günü belediye ekiplerinin çalışma yaptığı sırada yolda çökme meydana geldi.

Çökmenin ardından ortaya çıkan ‘gizemli tünel’ kamuoyunda merak uyandırdı. Basına yansıyan iddialardan biri tünelin bir ucunun 2015'te ölen Susurluk davası hükümlüsü Sami Hoştan'a ait villaya diğer ucunun Akmerkez'in otoparkına çıktığı olmuştu.

Ekipler önce tüneli toprak doldurarak kapattı. Ancak gelen tepkiler üzerine bu sabah tekrar açılarak inceleme başlatıldı.

Yapılan incelemeler sonucunda tünelin daha önceden açılmış ve artık kullanılmayan bir kanalizasyon kanalı olduğu anlaşıldı.

BEŞİKTAŞ KAYMAKAMLIĞI AÇIKLAMA YAPTI

Konu ile ilgili olarak Beşiktaş Kaymakamlığı resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir açıklama yaptı.

Yapılan açıklamada, "İlçemiz Etiler Mahallesi Tanburi Ali Efendi Sokak ve Nispetiye Caddesi kesişimindeki yolun çökmesi ile ilgili yapılan çalışmalarda, yerin altından sokak ve cadde istikametine doğru kaçak kanalizasyon bağlantısı yapılması amacıyla kazı çalışmaları tespit edilmiş, aynı noktada Ağustos 2018 tarihinde de çökme meydana geldiği anlaşılmıştır. Belirtilen alanda tüm ilgili kuruluşlar tarafından gerekli olan tespitler ve iyileştirme çalışmaları başlatılmıştır" ifadeleri kullanıldı.