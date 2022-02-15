"Büyük mükelleflere özel vergi dairesi" modeli Ankara'da uygulanmaya başlandı

15 Şubat 2022 Salı, 11:07

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), büyük mükelleflerin iş ve işlemlerini hızlı şekilde sonuçlandırmak amacıyla kurulan "Kurumlar Vergi Dairesi Modeli'ni" Ankara'da hayata geçirdi.

Başkentin büyük ve kurumsal mükelleflerine hizmet vermek üzere kurulan "Ankara Kurumlar Vergi Dairesi", İstanbul'daki Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığının faaliyetlerine benzer şekilde yeni bir modelle mükelleflerine hizmet veriyor.

Yeni vergi dairesinin mükellefleri, aktif büyüklüğü, sermaye ve satış tutarları, çalıştırılan işçi sayısı ve tahakkuk-tahsilat gibi ölçütler dikkate alınarak seçildi.

Mükelleflere, bankalarda hizmet veren kurumsal müşteri temsilcileri gibi, sektörlerinde uzmanlaşmış personel birebir iletişim kurarak hizmet sağlıyor. Projenin, verimliliğinin ve mükellef memnuniyetinin değerlendirilmesinin ardından diğer büyükşehirlerdeki vergi dairelerine de örnek teşkil etmesi bekleniyor.

Ankara Vergi Dairesi Başkanı Yüksel Duman, Ankara'nın, Türkiye'nin toplam kurumlar vergisi içindeki payının 26 milyar 991 milyon 430 bin lira tahakkukla yüzde 18,5’ini oluşturduğuna dikkati çekerek, "Bu orana etki eden başta savunma sanayisi olmak üzere, Türkiye'nin stratejik yatırımlarını gerçekleştiren büyük mükellefler bulunmaktadır. Ankara Kurumlar Vergi Dairesine bağlanan 672 kurumsal şirket, kentte toplanan kurumlar vergisinin yaklaşık yüzde 85’ini karşılamaktadır" dedi.

"PERSONEL, MÜKELLEFLE BİREBİR İLETİŞİME GEÇECEK"

"Bu proje aynı sektörde faaliyet gösteren mükelleflerin sorunlarının hızlı bir şekilde çözülmesini sağlamakla birlikte, sektörel uzmanlaşma ve kurumsal bilgi birikiminin oluşmasına katkı verecektir." değerlendirmesinde bulunan Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesi içinde her personele, aynı sektörde faaliyet gösteren 20-25 mükellefin bağlandığı bilgisini vererek, "Personelimizin, mükellefleriyle birebir iletişime geçerek, ziyaret ederek, vergi dairesi ile mükellef arasındaki iletişimi en üst düzeye çıkarmasını hedefliyoruz" dedi.

Duman, Ankara Kurumlar Vergi Dairesi'nin hizmet verdiği mükelleflerin, "belli bir aktif büyüklüğe sahip, çalıştırdığı işçi sayısı ile istihdama önemli ölçüde katkı sağlayan, faaliyetlerinde süreklilik arz eden, vergi ödevlerini süresinde yerine getirenlerden oluştuğunu" anlattı. Bu koşullar sayesinde söz konusu mükelleflerin "itibar"ına da olumlu katkı verileceğini belirten Duman, sektörel uzmanlaşmayla az sayıdaki mükellefe daha nitelikli hizmet sunulmasının sağlanacağını, böylece ortaya çıkabilecek sorunların çözümünün hızlanacağını dile getirdi. Duman, vergiye ilişkin iş ve işlemlerde karşılaşılması muhtemel gecikmelerin yaşanmasının da bu sayede minimuma indirileceğini söyledi.



