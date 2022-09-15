Büyükada’da akülü araç kazası: 1 yaralı
Büyükada’da gezen yabancı uyruklu bir kadına akülü araç çarptı. Aracın çarpması ile yere düşüp kafasını vuran kadın yaralandı.
Kaza, Büyükada’da dün öğle saat 12.45 sıralarında yaşandı. İddiaya göre adada gezen orta yaşlı ve yabancı uyruklu bir kadına akülü araç çarptı. Akülü aracın vurması sonucu düşüp kafasını yere çarpan kadın, baygınlık geçirdi.
Kazaya tanık olan kişiler yerde yaralı halde yatan kadına yardım etmeye çalıştı. Ardından olay yerine hızlı bir şekilde gelen 112 ekipleri tarafından müdahale edilen kadın, deniz ambulansı ile anakaraya nakledildi. Kadının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Öte yandan, akülü aracın kaza esnasında yoldaki farklı kişilere de çarptığı iddia edildi.
Akülü aracın çarptığı kadının yerde yaralı halde yattığı ve çevredekilerin kadına yardım etmeye çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
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