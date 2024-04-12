Büyükada'da bayram yoğunluğu: Vapurda ayakta yolculuk yaptılar!

Yayınlanma: 12.04.2024 - 15:42

Güncelleme: 12.04.2024 - 15:42

Bayram tatilinin sona ereceği pazar günü öncesi Adalar'ı ziyaret etmek isteyenler iskelelerde yoğunluk oluşturdu.

Kabataş İskelesi'nden sabah saatlerinde hareket etmesi planlanan Şehir Hatları'na ait Kabataş-Adalar vapuruna binmek isteyenler, metrelerce kuyruk oluşturdu.

VAPURA BİNMEK YARIM SAAT SÜRDÜ

Yüzlerce kişinin vapura alınması yaklaşık yarım saat sürdü. Oturma kapasitesi tamamen dolan vapurda yolcuların bir kısmı ise yerde ve ayakta yolculuk etti. Büyükada ise yoğunluğun en yüksek olduğu noktalardandı.

Adaya gelenler, yürüyerek, bisiklet kiralayarak veya elektrikli araçlarla adanın plajlarını ve turistik noktalarını gezdi. Elektrikli araçların yer aldığı duraklarda kalabalıktan dolayı uzun kuyruklar oluştu. Kafe ve restoranlar, gün boyu adayı ziyaret edenlerle doldu.

“ESNAF OLARAK KIŞTAN ÇIKTIK, BÖYLE BİR KALABALIĞA İHTİYACIMIZ VARDI"

Esnaf Mehmet Sarıkaya, "Daha önce daha farklı oluyordu. Diğer bayramlara göre çok kalabalık. Bir enteresanlık var. Ne olduğunu anlayamadık. Esnaf olarak kıştan çıktık, böyle bir kalabalığa ihtiyacımız vardı. Herkesin yüzü gülüyor, esnaf mutlu. Bizim baharımız, her şeyimiz bugünler" dedi.

"SABAHA KADAR SOKAKLARDA İNSANLAR VARDI"

Esnaf Fehmi Erdinç, "Kalabalık var ama düzensiz bir kalabalık var. Adayı bilmeyen, vapuru ücretsiz gören herkes geliyor. Adada ulaşım sorunu var, tuvalet sorunu var. Geliş var ama gidiş yok. Dün akşam burada olsaydınız hayret ederdiniz, sabaha kadar sokaklarda kalan insanlar vardı. Ufacık çocuklar sahillerdeydi. Biz adalıyız ama gerçekten üzülüyoruz. Ada kaldırmıyor, bir odaya 30 kişiyi sığdırmak gibi bir şey bu" dedi.

“HAVA SICAK AMA BİSİKLET SÜRMEK KEYİFLİ"

Bakü’den Büyükada’ya gezmeye gelen Nisa Ayazova, "Bayram iyi geçiyor. Bakü’den Şişli’ye geldik, oradan buraya geldik. Hava sıcak ama bisiklet sürmek keyifli" dedi.

“BURALAR ÇOK GÜZEL"

Bakü’den Büyükada’ya gezmeye gelen Aydan Ayazova, "Azerbaycan’dan geldim, bisiklet sürüyorum. Ramazan Bayramı’na özel geziyoruz. Buralar çok güzel" dedi.

“UZAKLARA GİDEMEDİĞİMİZ İÇİN BURALARA GELİYORUZ"

Yenibosna’dan Büyükada’ya gezmeye gelen Hüsra Gültepe, "Avrupa yakasından geliyorum. Her yer çok kalabalık. Geçen bayram gelmedim bu bayram gelmeye çalıştım. Geziyorum daha yeni geldim. Hava sıcak ama hamile olduğum için üşüyorum. Uzaklara gidemediğimiz için ancak buralara gelebiliyoruz" dedi.

“BU SIRADA BEKLEMEK ZORUNDAYIZ"

Büyükada’yı gezmek için elektrikli araç bekleyen Yeter Kaya, "Bayramımız güzel geçiyor. İnşallah daha sağlıklı huzurlu geçer. Bu sırada beklemek zorundayız, Türkiye’nin şartları. Torunum heveslendi, Büyükada’yı turlayacağız" dedi.